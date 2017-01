Optimism la HCM înaintea partidei cu Tatran Preşov

Au mai rămas trei zile pînă la primul duel din optimile de finală ale Cupei Cupelor, dintre HCM Constanţa şi Tatran Preşov (Slovacia). Antrenorii şi jucătorii HCM-ului au pus la punct ultimele detalii tehnico-tactice înaintea disputei din deplasare cu formaţia slovacă, pe care speră să o elimine din competiţie. Faptul că prima confruntare va avea loc pe terenul campioanei Slovaciei, duminică de la ora 18.00 (în direct pe Neptun TV) oferă un plus de încredere handbaliştilor noştri, aceştia mergînd cu gîndul de a obţine un rezultat bun şi, de ce nu, chiar o victorie. „Un succes acolo face ca returul să fie unul mult mai uşor, să avem mai multe şanse la calificare. Calificarea cred că se va decide doar după ultimul minut al partidei de la Constanţa pentru că în cupele europene oricînd se poate întîmpla ceva. Obiectivul nostru a fost mereu victoria, însă va depinde şi de ziua pe care o vom prinde. Avem încredere că va fi bine pentru că pînă acum am mai întîlnit formaţii bune de care am reuşit să trecem. Ne bazăm foarte mult pe apărare, ne ajută şi portarii şi avem şi avantajul că returul va fi la Constanţa“, a declarat Alexander Adzic. Extrema Marius Sadoveac, jucător ce creşte în evoluţii de la meci la meci, consideră că slovacii formează o echipă experimentată. „Orice meci în cupele europene este greu. Faptul că Tatran vine din grupele Ligii Campionilor înseamnă că este o formaţie valoroasă, experimentată. Au o echipă foarte bună în care se pare că excelează pivotul, dar sînt şi puternici, bazîndu-se mult şi pe forţă“. Unul dintre cei mai experimentaţi jucători ai HCM-ului, George Buricea, consideră că la Constanţa se va decide echipa calificată. În plus, Buricea vrea şi o revanşă pentru eşecul de la Mondiale din faţa Slovaciei. „Un meci greu în care sperăm să obţinem un rezultat bun, cît mai strîns pentru a putea decide calificarea la Constanţa. Într-un fel va fi şi o revanşă pentru înfrîngerea de la Mondiale pentru că Tatran are în echipă şi cîţiva jucători ce evoluează în naţionala Slovaciei“, a spus internaţionalul HCM-ului. Formaţia noastră pleacă în această dimineaţă la Bucureşti, pentru a fi alături de familia lui Marian Cozma şi a-şi lua la revedere de la acesta. Vineri este programată plecarea spre Slovacia.