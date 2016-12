Optimism la RCJ Farul înaintea semifinalei cu Timișoara

Rugby Club Județean Farul Constanța a ajuns ieri dimineață la Timișoara, unde sâmbătă, de la ora 20.00 (TVR 3), va lupta cu RCM Timișoara pentru un loc în marea finală a Superligii Naționale de rugby. După un drum obositor cu autocarul până în capitala Banatului, antrenorul principal Cristian Petre a decis ca ziua de ieri să fie una de recuperare și relaxare pentru componenții lotului constănțean, care, după ce au făcut o vizită într-un mall din oraș, au mers împreună la un film. „Sunt momente de care avem nevoie, după antrenamente susținute și multe ore în care stai în autocar. Astfel de momente destind și mai mult atmosfera, uităm de tensiunea jocului și, nu în ultimul rând, se creează relații mult mai bune între toți componenții lotului“, a declarat linia a 2-a a Farului Onal Agiacai. În ce privește partida cu Timișoara, RCJ Farul poate spune că în acest an are în lot mai mulți jucători cu experiența unor astfel de partide decisive, comparativ cu edițiile trecute de campionat. Astfel, alături de Onal Agiacai, triplu campion național cu Steaua în 2003, 2005 și 2006 și, totodată, cel mai vechi component al lotului (venit la Constanța în vara anului 2007, după o finală pierdută cu Dinamo), se află Nicolae Nere (campion cu Steaua în 2003, 2005 și 2006), Florin Vlaicu (campion cu Steaua în 2005 și 2006) și, bineînțeles, Cristian Petre, recordmanul de selecții la prima reprezentativă, călit în puternicul campionat din Franța. „Timișoara este campioana ultimilor doi ani, dar nu cred că are un avantaj al experienței din acest punct de vedere. Va fi un meci echilibrat, în care cine va greși mai puțin va câștiga. Trebuie să eliminăm din greșelile pe care le-am făcut cu Steaua, să fim mult mai atenți în apărare și să nu-i lăsăm să ne domine. Cu toții ne dorim foarte mult să jucăm finala și sper să reușim acest lucru“, a mărturisit Agiacai.

Cealaltă semifinală se va disputa tot sâmbătă, de la ora 10.00, CSM Baia Mare urmând să primească vizita formației Dinamo București.