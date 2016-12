Optimism la Săgeata Năvodari

Cu un antrenor nou şi un lot puternic remaniat în pauza din iarnă, Săgeata Năvodari a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru primul meci oficial al acestui an, programat vineri, de la ora 18.00, pe stadionul “Farul” din Constanţa, când gruparea de pe litoral va întâlni, în etapa a 20-a a Ligii 1, una dintre contracandidatele în lupta pentru evitarea retrogradării, FC Botoşani. Optimismul în tabăra năvodărenilor este destul de mare, mai ales că echipa pregătită de Cătălin Anghel este neînvinsă în partidele de verificare. Astfel, Săgeata a obţinut cinci succese, 2-0 cu FC Baloteşti (Tigoianu, Guerra), 2-1 cu Rapid Bucureşti (Fl. Achim, Deletic), 4-0 cu Olimpic Sarajevo (Vezan, Guerra, Chiacu, Vieru), 1-0 cu FC Dila Gori (Tigoianu) şi 4-0 cu FC Farul (Tigoianu, Guerra, Deletic, Ed. Năstase-autogol), şi trei rezultate de egalitate: 1-1 cu ACS Berceni (Deletic), 1-1 cu Shakhter Karagandy (Guerra) şi 1-1 cu FC Minsk (L. Munteanu).

„Îl cunosc foarte bine pe antrenorul lui FC Botoşani şi sunt convins că vom întâlni o echipă bine pregătită, care ne va da o replică puternică. Noi am făcut un cantonament excelent în Turcia şi sper să arătăm la fel de bine şi în campionat, aşa cum am făcut-o în meciurile amicale. Trebuie să începem cu dreptul şi am încredere în lot, mai ales că am avut condiţii foarte bune de pregătire”, a spus antrenorul Cătălin Anghel.

STRANIERII, LA ÎNĂLŢIME Aduşi din postura de jucători liberi de contract, fotbaliştii străini au impresionat în meciurile amicale, Guerra, Borja, Johnson şi Deletic asigurându-şi deja un loc în formula de start. Folosirea ultimului în partida cu FC Botoşani este pusă sub semnul întrebării din cauza Federaţiei Sârbe de Fotbal, care nu a trimis “cartea verde”. Oficialii năvodăreni fac însă eforturi pentru a rezolva situaţia internaţionalului sârb de tineret până la ora întâlnirii cu moldovenii. “Jucătorii veniţi în această iarnă au arătat calitate şi au adus un plus de mentalitate şi exprimare în teren. De altfel, ne-am propus să nu-i oprim pe cei de acelaşi nivel cu jucătorii aflaţi deja în lot. Deletic este un fotbalist tânăr, cu foarte multă calitate, care a marcat mult în meciurile amicale şi sper să o facă şi în cele oficiale”, a explicat tehnicianul constănţean.