Optimism moderat la FC Farul

Fără cantonament în această vară şi cu un lot strâns în doar două săptămâni, FC Farul a produs o mică surpriză sâmbătă, ţinând în şah, 1-1, pe teren propriu, una dintre candidatele la promovare, FC Botoşani, în etapa a II-a a ligii secunde. Constănţenii au obţinut primul punct în campionat şi pot să fie optimişti în privinţa realizării obiectivului stabilit de conducerea clubului pentru actualul sezon, clasarea în jumătatea superioară a clasamentului Seriei I. “Până la urmă, egalul de sâmbătă este echitabil, chiar dacă am fi putut obţine mai mult, cu un pic de noroc. Dar am fi putut şi să pierdem, astfel că şi un punct este important, mai ales că am întâlnit o echipă bună, cu state vechi în liga secundă şi cu jucători care au evoluat în Liga I. Jucătorii noştri au demonstrat încă o dată că sunt dispuşi la efort şi mă bucură faptul că am continuat pe o linie ascendentă, ceea ce reprezintă un pas înainte”, a explicat preşedintele grupării de pe litoral, Relu Damian, adăugând că jocul echipei va fi şi mai bun când jucătorii vor fi la un nivel bun la capitolul fizic: “Prin ambiţie şi dăruire, jucătorii au compensat faptul că sunt în urmă cu pregătirea şi cu omogenizarea, dar sperăm ca în cel mult trei săptămâni să rezolvăm toate problemele”. Oficialii constănţeni încearcă să întărească lotul pe ultima sută de metri, perioada de transferări urmând să se încheie pe 10 septembrie. “Principalele noastre ţinte sunt Abuzătoaie şi Hurdubei, jucători care se află deja la Constanţa şi îşi doresc să joace pentru Farul. Sper să ne înţelegem cu cluburile de la care provin şi să-i legitimăm până la sfârşitul acestei săptămâni”, a spus Damian, care nu se teme de meciul din etapa a treia, programat sâmbătă, în fieful fostei prim-divizionare Ceahlăul Piatra Neamţ: “Mergem să ne vindem scump pielea!”.