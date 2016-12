Optimism pe piaţa achiziţiilor

Heinz Sernetz, membru în Consiliul de administraţie al Raiffeisen Investment, a declarat, ieri, că “fuziunile şi achiziţiile din Europa Centrală şi de Est vor creşte în acest an cu 50%, la 65 miliarde euro, în contextul revenirii economice şi valorii de piaţă prea scăzută a companiilor”. Potrivit acestuia, piaţa fuziunilor şi achiziţiilor din regiune va reveni astfel de la minimul istoric de 43 miliarde euro, consemnat anul trecut. Se scot la vânzare diverse companii de stat cu potenţial foarte ridicat. “Guvernele încearcă să privatizeze ce-a mai rămas pentru a acoperi povara datoriilor şi situaţia economică slabă. Magnaţii care şi-au început afacerile acum 20 de ani îşi vând companiile, iar marile multinaţionale sunt interesate să câştige cotă de piaţă în aceste ţări”, a declarat Sernetz. România nu a privatizat nimic în acest an şi nu are nicio astfel de tranzacţie planificată pentru lunile noiembrie şi decembrie.