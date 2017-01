Optimism printre handbaliştii tricolori

Handbaliştii pregătiţi de Aihan Omer întîmpină finalul de an cu gîndul la turneul final al Campionatului Mondial, programat în perioada 16 ianuarie - 1 februarie 2009, în Croaţia. Reveniţi la o competiţie majoră după o pauză de 14 ani, tricolorii sînt decişi să facă o surpriză şi să se califice în fazele superioare ale întrecerii. Optimismul din tabăra naţionalei României a crescut şi mai mult după cele două partide de verificare pierdute la “mustaţă” în faţa Serbiei, 38-40 şi 33-34. “Au fost două meciuri foarte bune împotriva unei echipe care se află şi ea în plină pregătire pentru Campionatul Mondial. Am condus în ambele dispute şi poate că din neatenţie am pierdut pe final, dar cred că au fost repetiţii utile, mai ales că jocul nostru a fost unul reuşit. Eu nu am jucat decît în primul meci, pentru că antrenorul a dorit să ruleze toţi jucătorii pe care i-a avut la dispoziţie. Pe 5 ianuarie se va anunţa componenţa lotului care va merge în Croaţia, dar nu pot spune că am emoţii. Este alegerea antrenorului, însă recunosc că mi-aş dorit foarte mult să merg la Campionatul Mondial”, a declarat extrema stîngă de la HCM Constanţa, Mihai Timofte. “Am cedat la diferenţe minime în faţa Serbiei, dar important este că am jucat handbal la nivel înalt. Nu este la îndemîna oricui să-i ţină în şah pe sîrbi în propriul fief, iar evoluţia echipei ne dă speranţe în perspectiva Campionatului Mondial. Mai avem un test la turneul din Danemarca, unde vom încerca să finisăm ultimele detalii, dar este clar că există o idee de joc bine conturată. Mă bucur că am avut o evoluţie bună şi cred că am depăşit momentul mai delicat, provocat de accidentarea din toamnă. Personal, sper să o ţin tot aşa cu prestaţiile dintre buturi, şi în Croaţia, dar şi la echipa de club”, a adăugat Ionuţ Rudi Stănescu, titularul postului de portar atît la HCM, cît şi la naţională.

Decişi să treacă de faza grupelor

Elevii lui Aihan Omer sînt convinşi că pot depăşi faza grupelor, chiar dacă vor avea de înfruntat adversari puternici, Franţa, Ungaria, Slovacia, Argentina şi Australia. “Este o grupă puternică, dar nouă ne stă bine ca outsider. Pe hîrtie, Franţa pare favorită, urmată de Ungaria, iar noi ar trebui să ne luptăm pentru locul al treilea cu Slovacia. La o astfel de competiţie, totul este posibil însă, iar Argentina poate fi o surpriză, pentru că are jucători de valoare, care evoluează în Europa. Va conta şi jocul rezultatelor, dar cred că putem trece de grupe”, a explicat Timofte. “Nu se poate spune că este o grupă uşoară, dar avem şanse de calificare. De altfel, aceasta este atmosfera din lot şi toţi ne gîndim că vom trece de prima fază a competiţiei. Ştiu că se spune că important este să participi, dar dacă am ajuns la Campionatul Mondial trebuie să încercăm să facem cît mai mult”, a adăugat Stănescu.