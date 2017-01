Optimism printre tricolori

După un debut dezamăgitor, cu două puncte acumulate în tot atâtea jocuri din Grupa D, naţionala de fotbal a României se pregăteşte pentru cel mai important meci din această toamnă, urmând să dea piept sâmbătă, în deplasare, de la ora 22.00, cu reprezentativa Franţei în preliminariile Campionatului European din 2012. Obligaţi să obţină un rezultat favorabil pentru a rămâne în cărţile calificării, tricolorii par decişi să dea lovitura şi să smulgă trei puncte pe “Stade de France”. În frunte cu selecţionerul Răzvan Lucescu, toată lumea a anunţat însă că duelul cu Franţa nu este decisiv pentru prezenţa la turneul final programat în Ucraina şi Polonia. „Este un meci important, dar în niciun caz nu este unul decisiv. Am convingerea că vom veni cu un rezultat bun. Este foarte bun un rezultat de egalitate la Paris, dar mergem cu gândul de a câştiga şi ne pregătim pentru acest lucru. Şi ei sunt într-o perioadă de tranziţie şi acest lucru poate fi un avantaj pentru noi”, a spus Răzvan Lucescu. „Meciul cu Franţa este important, dar cred că nu este unul decisiv. Mergem acolo să câştigăm şi am depăşi Franţa la puncte dacă am învinge la Paris. Nu este un eşec acest start de campani, întrucât este o grupă strânsă şi calificarea încă se joacă. Poate nu va purta nimeni numărul 10 în meciul cu Franţa. Nu avem un jucător ca Hagi, iar pentru cel care-l va primi va fi foarte greu să-l poarte”, a adăugat căpitanul Cristi Chivu. Tricolorii s-au reunit, ieri, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, efectuând şi un scurt antrenament, la care nu a participat Chivu. La finalul şedinţei de pregătire un suporter a adus un cocoş, vopsit în culorile Franţei (albastru, alb şi roşu), care fost lăsat puţin timp pe gazon, spre amuzamentul tricolorilor. De partea cealaltă, francezii vin după două rezultate contradictorii, precedentul joc de pe “Stade de France” încheindu-se cu un eşec neaşteptat în disputa cu Belarus. Selecţionerul Laurent Blanc l-ar putea pierde pe fundaşul Abou Diaby (Arsenal Londra), incert după ce s-a accidentat la glezna dreaptă. În schimb, Blanc nu îl va putea utiliza pe fundaşul Bacary Sagna (Arsenal Londra), care a suferit o leziune musculară la coapsa stângă. În locul lui Sagna a fost convocat Reveillere (Olympique Lyon).