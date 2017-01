Optimism rezervat în tabăra Farului

Succesul obţinut vineri, în fieful Ceahlăului Piatra Neamţ, 1-0, în etapa a 21-a a Ligii I, a readus în tabăra Farului speranţele pentru evitarea retrogradării, chiar dacă gruparea constănţeană are în continuare o situaţie delicată în clasament. Ieşiţi din zona retrogradantă a ierarhiei, “rechinii” sînt convinşi că au forţa de a rămâne în prima ligă, fapt confirmat prin vocea căpitanului Cristi Şchiopu, marcatorul unicului gol în disputa cu nemţenii: “Eu am fost desemnat să bat lovitura de la 11 metri şi mă bucur că am reuşit să marchez. Noi am venit aici să jucăm, ne-am apărat bine şi totul a ieşit excelent, chiar mai bine decît ne aşteptăm. De acum înainte vom lupta pînă la ultima picătură de sînge pentru a evita retrogradarea”. Antrenorul Ion Marin le-a atras însă atenţia elevilor săi, avertizîndu-i că mai este mult pînă la finalul campionatului. “În niciun caz nu a fost un meci decisiv. Mai sînt 13 etape, 39 puncte puse în joc. Poţi avea o serie foarte bună şi să urci 4-5 locuri. Conturile nu sînt încheiate pentru niciuna dintre echipele din partea a doua a clasamentului”, a avertizat “Săpăligă”.

Scandal cu arbitrii

Chiar dacă Farul se temea de arbitraj înaintea jocului de sub Pietricica, la finalul partidei gazdele au fost cele care au atacat dur prestaţia centralului Marius Martiş, acuzîndu-l de viciere de rezultat. “I-am spus arbitrului Martiş că-i fac memoriu pentru faptul că ne-a refuzat un penalty clar în minutul 29, în urma unui henţ al fundaşului Barbu. Mi-a dat lumea o groază de telefoane să-mi spună că Marius Martiş ne-a refuzat penalty-ul. Nu se mai poate aşa. Domnul Ion Marin a pus presiune pe arbitri, atunci cînd înaintea meciului a spus că la Piatra Neamţ ar fi Kosovo şi că arbitrii ar tolera aşa ceva. Acuma pot să mă întreb şi eu dacă nu cumva a vrut să arunce o perdea de fum peste ceea ce s-a întîmplat în teren, deoarece cei defavorizaţi am fost noi”, a acuzat preşedintele de onoare al nemţenilor, Gheorghe Ştefan. “Face parte din strategie. Nu vă convine, asta este, puteţi să vă supăraţi. Eu nu m-am supărat cînd Buzăul a făcut antijoc şi a obţinut ce şi-a propus”, a replicat antrenorul Ion Marin.