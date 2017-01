Optimism și încredere la FC Viitorul

În doar patru zile, FC Viitorul se va confrunta de două ori cu cea mai titrată echipă din România și campioana en titre FC Steaua București, ambele partide fiind programate pe arena centrală a bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Primul duel va avea loc luni, 14 decembrie, de la ora 20.30, în etapa a 22-a a Ligii 1, urmând ca al doilea meci să se desfășoare joi, 17 decembrie, tot de la ora 20.30, în sferturile de finală ale Cupei României. Chiar dacă bucureștenii par să fi depășit criza din acest sezon, formația pregătită de Gheorghe Hagi și-a fixat drept obiectiv victoria în jocul din campionat și calificarea în semifinalele Cupei României. „Este o atmosferă bună la echipă, suntem fericiți că am revenit pe locul secund și de două ori mai fericiți că aproape ne-am îndeplinit obiectivul, calificarea în play-off. Urmează două meciuri foarte grele, pentru că Steaua este cea mai titrată echipă din România. Cu siguranță, vor veni aici să dea totul pentru victorie, dar noi trebuie să ne antrenăm bine în această săptămână, să fim puternici și să facem totul pentru a câștiga. Contează faptul că au schimbat antrenorul, pentru că sunt mai motivați și vor să demonstreze ce pot, dar nu ne interesează ce se întâmplă la adversar. Mi-aș dori să câștigăm sau măcar să nu pierdem în meciul de campionat și să mergem mai departe în Cupa României. Ne vor ajuta mult și fanii. Sperăm să vină în număr cât mai mare în tribune și să ne susțină pe tot parcursul partidei”, a spus golgheterul Florin Tănase.

„Am jucat de două cu Steaua: prima oară în campionat, când am făcut un meci foarte bun în deplasare, însă am pierdut nemeritat, apoi într-un amical, la Brașov, când am câștigat. Ne așteaptă alte două meciuri frumoase. Noi suntem într-un moment foarte bun, Steaua este foarte motivată, cu Reghecampf pe bancă, și sunt convins că vor ieși două jocuri spectaculoase. S-a văzut în meciul cu Craiova ce a însemnat schimbarea antrenorului. Parcă erau alți jucători pe teren. Ne dorim să câștigăm în campionat și să ne calificăm în faza următoare a Cupei României. Știm că putem să ne batem de la egal la egal cu orice adversar și că practicăm un fotbal frumos. Steaua este de bătut și nu ne este frică. Publicul vrea tot mai mult de la noi. Suporterii au început să ne încurajeze și ne place când sunt alături de noi, pentru că ne ajută în momentele grele”, a adăugat fundașul Cristian Ganea.

Pe lângă faptul că au cea mai bună ofensivă din acest sezon, constănțenii mai dețin un record în statisticile din actualul campionat, mijlocașul Ioan Filip fiind singurul jucător din Liga 1 care a evoluat în toate minutele din cele 21 de etape disputate.

Citește și:

FC Viitorul mizează pe forța ofensivă

FC Viitorul pregătește „dubla” cu FC Steaua

FC Viitorul a dat lovitura pe Bega