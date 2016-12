Opulenţă la nunta lui Ilie Năstase

Una dintre cele mai aşteptate petreceri de nuntă ale anului din România a avut loc sâmbătă, la Poiana Braşov. Nume precum Gheorghe Hagi, Rică Răducanu, Călin Popescu Tăriceanu s-au aflat printre invitaţii care au participat la petrecerea organizată de Ilie Năstase şi soţia lui, Brigitte Sfăt. Evenimentul a avut loc la un hotel din staţiune, unde cei peste 300 de invitaţi au fost întâmpinaţi cu câte un pahar de şampanie şi cu muzică interpretată de un cvartet de la Filarmonica Braşov. Fostul mare fotbalist Rică Răducanu le-a urat „casă de piatră“ în stilu-i caracteristic. „Ce să le urez? Nimic în plus decât... să fie sănătoşi, casă de piatră. Asta am înţeles că e ultima, că am vorbit cu Ilie şi a zis că nu mai are voie să se însoare, că a fost de patru ori (n.r. - însurat). E la fel ca la Preşedinţie”, a declarat Rică Răducanu.

Ilie Năstase şi soţia lui, Brigitte Sfăt, au dansat pe o melodie compusă special pentru ei de cântăreaţa de muzică populară Adriana Antoni. De asemenea, una dintre fiicele lui Ilie Năstase le-a făcut o surpriză celor doi, cântând o melodie. Meniul a cuprins tartine cu icre de Manciuria şi kiwi umplut cu spumă de somon, ouă de prepeliţă, file de lup de mare pe pat de legume, duet de muşchiuleţ de vită şi piept de raţă, dar şi sărmăluţe cu ciolan afumat. Brigitte Sfăt a spus că a optat „pentru o rochie-sirenă”, făcută de un designer român, materialul fiind comandat din Austria.

Înainte de petrecere, Ilie Năstase a jucat tenis cu câţiva invitaţi. Cei doi însurăţei s-au căsătorit civil în 17 iunie, la Timişoara, ceremonia fiind oficiată de primarul municipiului, Nicolae Robu, iar naşi au fost doi oameni de afaceri din Sibiu. Ilie Năstase şi Brigitte Sfăt formează un cuplu din anul 2010. Amândoi au mai fost căsătoriţi. Ilie Năstase are cinci copii din căsniciile anterioare, iar Brigitte Sfăt, doi copii.