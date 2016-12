Orașul Băneasa, pe un butoi cu pulbere

07:25:20 / 18 Februarie 2015

Domnilor consilieri

Voi consilierii comunelor aveți altceva de facut, nu sa fiti împotriva primarului.Daca a - ti ales vice pe Colis ce mare brânză a ti facut? Colis un papagal nu a- ti găsit si voi altul in atât oraș de mare, un cioban la- ti luat de la stana si l-ti pus in fruntea orașului.Nu intelegeti greșit nu ma interesează PSD sauPNL dar am pretenții la voi ca faceți parte din staful orașului... Domnule Primar va luptati cu.........ii sanctionam acum de curând ....la vot 2016.