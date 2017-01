ORA BILANŢURILOR

Despre politică am scris chiar şi în aceste zile de sărbătoare, astfel încît prefer să nu mai pun accentul, tocmai în editorialul sfîrşitului de an, pe şedinţa Executivului care a avut loc ieri şi despre care vorbeşte toată lumea. Era de domeniul evidenţei, încă dinaintea învestirii actualului guvern, că bugetul moştenit de la liberali este „varză”, ca să folosesc o expresie argotică la modă, iar promisiunile electorale făcute în campanie nu vor putra fi onorate integral, oricîtă bunăvoinţă ar avea politicienii! Vom avea timp să comentăm asemenea detalii pe tot parcursul anului următor… Mai bine aş încerca un fel de bilanţ pentru 2008, deşi nu există noutăţi şi nu putem ignora decît parţial latura politică.

Anul ce se încheie astăzi a fost suficient de palpitant, ca să zic aşa, pentru majoritatea românilor, deoarece a fost un an electoral, în primul rînd. Atît alegerile locale, cît şi cele generale, au dovedit că, în România, după 19 ani de la prăbuşirea comunismului, s-au format două mari partide oarecum egale, respectiv PSD şi PD-L, care şi-au consolidat poziţiile şi vor domina viaţa politică internă de acum încolo. Am auzit recent unii analişti, printre care Iosif Boda sau Cristian Pârvulescu, de pildă, care susţineau că actuala coaliţie de guvernare ar avea şanse să rămînă la putere în viitorii opt ani, adică două mandate consecutive, dacă lucrurile vor merge bine, ceea ce ar însemna încă o premieră politică pentru istoria contemporană a României şi ar fi o dovadă în plus că democraţia autohtonă se consolidează şi se stabilizează. Să dea Dumnezeu să se întîmple tot ce va fi spre binele nostru!

Dar mai există cîteva evenimente cu caracter istoric ce trebuie consemnate în legătură cu acest an. În 2008 a avut loc primul summit NATO la Bucureşti, ceea ce a întărit poziţia ţării noastre în cadrul alianţei nord-atlantice. Tot în 2008, regizorul Cristian Mungiu a ratat „Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin”, după ce primise, cu un an înainte, Palme d’Or la Cannes, pentru filmul controversat „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, după 42 de ani de la premiul acordat lui Liviu Ciulei. În anul care tocmai se încheie, oamenii de ştiinţă au decretat oficial intrarea planetei Terra în era încălzirii globale, care va afecta şi România, cel puţin două secole de acum încolo! Tot în acest an s-a declanşat marea criză financiară mondială, prima de acest fel după criza din perioada 1929-1933, iar consecinţele sale asupra ţării noastre sînt încă imprevizibile, atît ca proporţii, cît şi ca durată. În fine, la urmă, dar nu cel mai puţin important, 2008 a fost un an îndoliat pentru români, din cauza numărului mare de decese ale unor persoane publice de notorietate. Această serie neagră a debutat chiar la Constanţa, cu regretatul doctor, scriitor şi deputat PSD Corneliu Dida, de la a cărui dispariţie se va împlini un an, în curînd. Au urmat, printre alţii, poetul Cezar Ivănescu, profesorul şi ziaristul George Pruteanu sau actorii Dina Cocea, Colea Răutu, Ilarion Ciobanu, Ştefan Iordache sau Adrian Pintea, împreună cu foarte iubita cântăreaţă de jazz Anca Parghel. Dumnezeu să-i odihnească în pace, iar pe noi să ne ajute să avem parte de un an viitor mai bun…

Vă doresc să fiţi iubiţi, sănătoşi, frumoşi, fericiţi, bogaţi şi glorioşi!