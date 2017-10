ORA DE IARNA 2017. Cum se dă ceasul: înainte sau înapoi?

În ultima duminică din luna octombrie se face trecerea la ora de iarnă, ora fiind modificată. În acest an, schimbarea orei se face în noaptea de 28 spre 29 octombrie. Noaptea de 28 spre 29 octombrie va fi cea mai lungă din an, iar ziua de duminică va fi cea mai lungă zi din an, având 25 de ore. Astfel, la trecerea la ora de iarnă ora 4.00 a dimineţii va deveni ora 3.00, noi urmând să dormim cu o oră mai mult. Mecanismul prin care se schimbă ora, primăvara și toamna, este folosit în peste 100 de țări din lumea întreagă. România a aderat la ora de vară în 1932. Odată cu modificarea orei, diferența față de timpul universal (GMT) va fi de două ore. În restul anului, diferența orară față de ora meridianului Greenwich (GMT) este de trei ore.

EFECTE BENEFICE PENTRU SĂNĂTATE

Pe lângă beneficiile pe care le oferă schimbarea, mai multe ore de somn, o zi mai lungă și lumina naturală pentru o mai mare parte a zilei, trecerea la ora de iarnă poate influența și starea de sănătate. Medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de iarnă, deoarece trebuie să se culce cu o oră mai devreme decât s-au obişnuit. Pentru cei care suferă de anumite probleme de sănătate, efectele schimbării ritmului biologic ar putea fi mai serioase.

CE MODIFICĂRI SE PRODUC

Trecerea la ora de iarnă influențează în mod negativ anumite categorii de persoane. Cei care suferă de depresie sau probleme cu inima pot dezvolta un risc mai mare de sinucidere sau infarct, se arată într-un studiu al cercetătorilor chinezi. Totodată, se pot semnala dereglări în ceasul biologic și la nivel hormonal, mai ales în ceea ce privește melatonina. Pentru a te adapta mai ușor și a trece cu bine peste schimbare, încearcă să ai un program cât mai organizat, să îți respecți orele de somn ca și până acum, să ai o alimentație corectă și să faci exerciții fizice ușoare, pentru a-ți păstra un tonus bun, "motorul" unei bune stări psihice. O dată cu apariţia sincronizării orelor de pe calculator, laptop şi telefon cu informaţiile transmise de providerul de internat sau de reţea mobilă, schimbarea orelor pe gadget-uri nu mai este necesară, totul realizându-se automat. Totuşi, ceasurile de perete sau cele de masă vor trebui să le fie schimbată ora manual. Modificarea orei de trezire duce la un stres la care organismul reacţioneaza prin creșterea activităţii sistemului nervos simpatic şi a nivelului citokinelor proinflamatorii. Acestea se asociază expunerii prelungite la lumina şi modificări în secreţia melatoninei cu efect asupra reglării ritmului circadian (somn-veghe), explică medicul Tudor Ciuhodaru. Schimbările orare, fie înainte, fie înapoi nu sunt private de modificări psihico-fizice. Acesta este momentul în care se instalează astenia de toamnă, care loveşte de obicei femeile între 30 şi 40 de ani.

CE TREBUIE SĂ FACI CA SĂ NU FII AFECTAT DE SCHIMBAREA OREI

Schimbarea orei de iarnă va afecta şi mersul trenurilor operate de CFR Călători. În noaptea 28/29 octombrie 2017, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.