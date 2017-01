Oraşe de vânzare

Pentru unii, criza a lovit atât de puternic încât până şi bugetele unor oraşe au fost afectate. Şase oraşe din SUA şi două din Italia sunt în prezent scoase la vânzare, pentru sume variind între 250.000 de dolari şi aproape patru milioane de dolari, pentru investitori interesaţi de afaceri în domeniul turismului, promovare sau, pur şi simplu, o investiţie mai puţin obişnuită.

Cel mai ieftin oraş de pe listă, Garryowen din Montana, are doar doi locuitori şi poate fi cumpărat la licitaţie pe 15 august. Preţul începe de la 250.000 de dolari. Oraşul a fost construit pe locul unde a început bătălia de la Little Big Horn, din 1876, în care generalul Custer a fost învins şi ucis de forţele unite ale triburilor Lakota, Cheyenne şi Arapaho. Următorul ca preţ este Frannie din Wyoming. Oraşul părăsit de locuitori poate fi cumpărat într-o licitaţie pe eBay. Preţul, care a pornit de la 330.000 de dolari, se află în prezent la 525.000 de dolari şi nu include şi barul oraşului, vândut separat. Satul Valle Piola din Italia, cu 11 clădiri în paragină, inclusiv o biserică din secolul XIII, poate fi cumpărat cu circa 800.000 de dolari. Satul, situat în Munţii Apenini, este părăsit de 30 de ani. Orăşelul american Henry River Mill Village din Carolina de Nord, de asemenea părăsit, are un preţ de 1,4 milioane de dolari. Proprietatea a apărut în această primăvară în filmul ”The Hunger Games / Jocurile foametei”. Tot pentru 1,4 milioane de dolari poate fi cumpărat şi oraşul Pray din statul Motana, cu o istorie de 105 ani dar numai opt locuitori. Pray s-a aflat întotdeauna în proprietate privată, iar actualul deţinător este şi primar. Oraşul a fost scos la licitaţie, fără succes, în iunie şi chiar dacă nu este în prezent pe piaţă, ar putea fi pus la vânzare din nou.

INVESTIŢIE NESIGURĂ Oraşul Toomsboro din statul Georgia, cu circa 700 de locuitori, arată ca la începutul secolului al XVII-lea şi poate fi achiziţionat cu 2,5 milioane de dolari. Cele 28 de proprietăţi scoase la vânzare includ clădirea unei bănci, un hotel, mai multe case şi o sală de operă. Un oraş medieval din Toscana este disponibil pentru 3,1 milioane de dolari, preţ negociabil. Prattaricia este lipsit de locuitori, de 50 de ani şi se află în prezent în proprietatea unui ordin religios care a decis să-l vândă pe eBay. Cel mai scump oraş de pe listă este un oraş-fantomă, Woodside din statul Utah. În acest oraş din Vestul Sălbatic ar fi dormit şi renumitul bandit Butch Cassidy. La acest preţ, cumpărătorul primeşte 285 de hectare de teren, un oficiu poştal şi un gheizer vandalizat.