Orăşelul de vară al copiilor în Parcul Tăbăcărie

Preţ de un weekend, „Ţara piticilor” din Parcul Tăbăcărie s-a transformat în „Orăşelul de vară al copiilor”. Schimbarea de titulatură a fost dictată de Spitalul Privat Isis, Asociaţia Clubul Isis, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa care au decis să sărbătorească „1 iunie, cu bucurie”. Evenimentul s-a bucurat şi de sprijinul puşcaşilor marini de la baza militară americană din Mihai Kogălniceanu care, spre deliciul copiilor şi uimirea părinţilor, au adus cu ei două Humvee-uri, vehicule militare amfibie de mari dimensiuni, dar şi uniformele lor militare care au făcut furori în rândul celor mici. Puşcaşii marini i-au lăsat pe cei mici să le „ia locul” pentru câteva clipe, astfel că ei şi-au imaginat că sunt soldaţi aflaţi în misiune la bordul celor două vehicule militare, echipaţi cu veste de protecţie şi casca de kevlar, totul spre mândria părinţilor şi a bunicilor. Chiar şi militarii americani de la Mihail Kogălniceanu au recunoscut că energia şi entuziasmul puştilor sunt molipsitoare. Invitat special la deschiderea “Orăşelului Isis”, viceprimarul municipiului Constanţa Decebal Făgădău şi edilul simbolic al acestui “oraş” de prichindei a declarat, în premieră, că anul viitor această desfăşurare va avea loc, probabil, în altă parte, întrucât parcul Tăbăcărie va intra într-un proiect de reabilitare făcut din fonduri europene. “Este al treilea an în care, împreună cu Clubul Medical Isis, Primăria Municipiului Constanţa organizează “orăşelul copiilor”, să-i spunem - de vară. Este o iniţiativă lăudabilă şi care, de la an la an, a crescut în amploare.(…) Pe viitor, ne dorim ca Parcul Tăbăcărie şi Ţara Piticilor să crească atât în amploare, cât şi ca dotare”, a declarat viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău. În cele două zile de distracţie şi bună dispoziţie, atât copiii, dar şi cei mari au fost angrenaţi în diferite activităţi, precum cele de creaţie, de dans sau karaoke. O adevărată desfăşurare de forţe a avut loc însă duminică, atunci când, din parcarea Aqua Magic din Mamaia, peste 200 de biciclişti şi motociclişti, alături de organizatori şi câţiva puşcaşi marini de la Kogălniceanu, au pornit într-o cursă până la hotelul Condor şi înapoi, pe tot traseul fiind serviţi cu pahare cu limonadă.