Orăşelul Lacustru, blocat de guvernanţi

Praf şi pulbere! Sînt substantivele care caracterizează cel mai exact guvernanţii, de la premier şi pînă la tentaculele Executivului din teritoriu. Cu excepţia incompetenţei, numai jocurile politice murdare pot explica modul în care Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi, de care aparţine şi Constanţa, a înţeles să blocheze proiectul Orăşelului lacustru din Mamaia. Deşi toate demersurile preliminare fuseseră parcurse fără cusur, deşi societatea civilă arătase că doreşte construirea Orăşelului pe Lacul Siutghiol, ARPM a refuzat să îndeplinească o simplă formalitate, aceea de a elibera avizul de mediu pentru amenajarea obiectivului turistic. Conducerea agenţiei Guvernamentale a inventat, peste noapte, două avize care “ar trebui” să fie adăugate la dosarul de mediu al orăşelului, acte neprevăzute de legislaţia actuală. Funcţionarii din subordinea Guvernului au mers pînă într-acolo încît au solicitat şi un aviz pentru eliberarea căruia nu există norme metodologice, fapt pentru care Primăria este plimbată între Ana şi Caiafa. Agenţia guvernamentală a desconsiderat promisiunea pe care premierul Tăriceanu i-a făcut-o personal primarului Mazăre, conform căreia vor fi susţinute de la centru toate proiectele turistice prinse în studiul comandat de Executiv şi executat de Organizaţia Mondială a Turismului, printre care şi Orăşelul lacustru.

“Este o bătaie de joc! Ne luptăm cu morile de vînt!”, a exclamat ieri primarul Constanţei, Radu Mazăre, după ce Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi, de care aparţine şi judeţul Constanţa, a refuzat să acorde avizul de mediu pentru construirea orăşelului lacustru din Mamaia. Nu refuzul l-a surprins pe primar, ci găselniţele agenţiei guvernamentale inventate special pentru blocarea proiectului constănţean. Procedurile preliminare acordării avizului fuseseră parcurse. La dezbaterea publică privind raportul de mediu pentru orăşel nu s-au semnalat aspecte negative. Acelaşi Raport fusese validat fără comentarii, de trei ori, de către un grup de specialişti din care au făcut parte şi reprezentanţi ai Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului (ARPM). Toate avizele necesare, conform legii, pentru eliberarea avizului, fuseseră obţinute. Nu mai era nevoie decît de o formalitate din partea agenţiei guvernamentale pentru continuarea demersurilor privind amenajarea orăşelului lacustru. În schimb, Primăria Constanţa a primit de la ARPM o înştiinţare prin care se anunţă că autoritatea locală trebuie să reia procedurile privind avizarea de mediu. „Asta se întîmplă după ce Agenţia de Mediu şi specialiştii au aceptat raportul. Organizaţia Mondială a Turismului ne-a recomandat într-un studiu comandat de Tăriceanu să construim această insulă. Am vorbit cu Tăriceanu la telefon şi mi-a promis că toate proiectele constănţene care se regăsesc în studiul OMT vor fi realizate. Şi iată ce fac guvernanţii... Nişte mincinoşi! Nu-i nicio problemă! Stăm să ne uităm la ciori! Aceeaşi problemă o avem şi cu teleschiul. Să lucreze constănţenii în fabrici şi uzine, că în turism, nu au cum... Vom relua procedura şi mai aşteptăm un an ca să o ducem la capăt”, a declarat primarul.

La rîndul său, directorul Direcţiei Programe şi Dezvoltare din cadrul Primăriei, Ani Merlă, a criticat Agenţia pentru metodele cel puţin ciudate practicate în dialogul instituţional cu Primăria, care au avut ca rezultat blocarea avizului de mediu pentru orăşel. “Ni se solicită alte două avize pe care legislaţia română nu le prevede ca fiind obligatorii pentru proiecte de acest gen. Este vorba despre avizul Natura 2000, care, conform legislaţiei în vigoare, se solicită pentru proiectele finanţate integral din fonduri comunitare. Nu este cazul aici, pentru că primarul Mazăre a precizat de la început că este o investiţie privată. Au mai solicitat şi avizul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, unde am fost personal şi am discutat cu secretarul de stat, lămurind faptul că, atît timp cît situl numit Lac Siutghiol nu are administrator, nu are cine să elibereze avizul. MMDD ne trimite pentru aviz la Agenţia Regională Galaţi, iar Agenţia ne trimite la Direcţia de Biodiversitate din Minister. Deci, ne plimbă între două birouri ale Ministerului, fără a defini între ei faptul că nu au norme metodologice pentru emiterea avizului”, a explicat Merlă. Un alt impediment invocat de ARPM împotriva proiectului constănţean este legat de un e-mail remis de organizaţia non-guvernamentală Centrul de Consultanţă Ecologică din Galaţi, care a fost emis patru zile mai după dezbaterea publică organizată pe tema orăşelului lacustru. În acelaşi timp, ARPM solicită respectarea convenţiilor europene privind participarea publicului la luarea deciziilor administrative, care susţin că, timp de 48 de zile pînă la dezbaterea publică, oricine are posibilitatea de a face observaţii, cele ulterioare dezbaterii fiind nule de drept. Este cel puţin ciudat faptul că ARPM invocă o convenţie europeană şi în acelaşi timp îi impută administraţiei de la Constanţa faptul că nu a consultat poziţia Centrului de Consultanţă Ecologic Galaţi, luată după expirarea termenului legal.