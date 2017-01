„Orăşelul lacustru este un proiect bun”

Ministrul Mediului - Atilla Korodi, preşedintele Gărzii Naţionale de Mediu - Octavian Marius Popa, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM) - Nagy Zoltan, Guvernatorul Deltei Dunării - Paul Cosonov, directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române - Marius Postelnicescu, sînt doar cîţiva dintre „marii absenţi” de la Forumul Economic în Construcţii, în cadrul căruia se desfăşoară conferinţele EcoBusiness. Singurul oficial care a onorat, ieri, invitaţia a fost Nicu Băjan, vicepreşedintele ANPM, care a declarat că este la curent cu proiectele autorităţilor din Constanţa cu impact asupra mediului şi că este de părere că sînt nişte proiecte deosebite. „Orice proiect care este bine întocmit şi care are legătură cu protecţia factorilor de mediu este binevenit. Fondurile sînt limitate, deci şi numărul proiectelor va fi limitat. Însă, dacă un proiect este bine fundamentat, are şanse mari să obţină finanţare, bineînţeles, cu condiţia să dovedească faptul că are un impact deosebit asupra ameliorării factorilor de mediu. Orăşelul lacustru al Constanţei o să fie un proiect deosebit. Am avut chiar ieri, la Agenţia Naţională, o discuţie în care am analizat, din diverse puncte proiectul orăşelului lacustru şi mi s-a părut că este un proiect bun, care nu are un impact deosebit asupra vreunui factor de mediu. La urma urmei, orice activitate, într-un fel sau altul, are impact asupra unuia sau mai multor factori de mediu. Ideea este să menţinem echilibrul astfel încît să asigurăm şi dezvoltarea, dar şi durabilitatea biodiversităţii”, a declarat Nicu Băjan. În ceea ce priveşte Forumul Seva (salon de energie verde) - eveniment organizat de Abplus, Reporter Economic.ro, Infomediu Europa, care este sub înaltul patronaj al ANPM, Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Fondului pentru Mediu şi care are ca partener pe Construct Week - vicepreşedintele ANPM a declarat: „În acestea perioadă se discută şi se combate revizuirea strategiei naţionale de dezvoltare durabilă. Eu mi-am dat seama că toţi cei care au expus aici, au adoptat acest concept de dezvoltare durabilă. Ceea ce s-a expus, ţine de energia neconvenţională, s-au oferit soluţii pentru încălzire cu energie solară şi propuneri de construcţii eficiente din punct de vedere energetic”.