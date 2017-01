Oraşul Izmir a primit dreptul de a organiza turneul Final Four

Confederaţia Europeană de Volei a anunţat ieri locaţiile unde vor avea turneele finale (Final Four) în Cupa CEV şi GM Capital Challenge Cup. CVM Tomis Constanţa a pierdut în favoarea Izmirului organizarea Final Four-ului GM Capital Challenge Cup, astfel că partidele vor avea loc pe 21 şi 22 martie în Karsiyaka Sports Hall, o sală avînd capacitatea de 5.000 de locuri. Prima semifinală va opune echipele Arkas Izmir (Turcia) şi EA Patras (Grecia), apoi CVM Tomis va întîlni formaţia poloneză Jastrzebski Wegiel. „Speram totuşi ca eforturile făcute de preşedintele clubului noastru, Sorin Strutinsky, şi de municipalitate să fie răsplătite prin această onoare de a organiza turneul final. Oricum, pentru Tomis nu are prea mare importanţă unde se joacă Final Four. Este important că am ajuns acolo şi este important pentru voleiul românesc că a reuşit să califice o echipă într-un turneu final”, a declarat antrenorul Tomisului, Stelio De Rocco. „Ne aşteptam să fie acolo, pentru că Izmirul a avut mai multe atuuri. Sper să ne întîlnim din nou cu echipa turcă în finală şi să ne revanşăm după Cupa Mării Negre”, a spus Radu Began. „S-au luat în discuţie mai multe criterii, între care distanţa pînă la aeroport a fost decisivă pînă la urmă”, a explicat Gheorghe Vişan, preşedintele Federaţiei Române de Volei, alegerea oraşului de la ţărmul Mării Egee în detrimentul Constanţei.

Tot ieri s-au stabilit şi localităţile unde vor avea loc turneele Final Four în Cupa CEV. La masculin, turneul final va avea loc la Atena, acolo unde vor juca Panathinaikos cu Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia), iar Lokomotiv Belgorod (Rusia) cu Unicaja Almeria (Spania). În aceeaşi competiţie, la feminin, gazdele de la Asystel Novara (Italia) vor întîlni pe FenerbahceAcibadem Istanbul (Turcia), iar Uralocika Ekaterinburg (Rusia) va avea ca adversară surpriza competiţiei, echipa germană Rote Raben Vilsbiburg. La feminin, în GM Capital Challenge Cup, nici o echipă nu a trimis la timp documentaţia necesară, astfel că CEV a prelungit termenul pînă joi. Dacă nimeni nu se va oferi să găzduiască Final Four, în semifinale se va juca tur-retur, iar finala va avea loc în sistemul „cel mai bun din trei partide”. Semifinalele sînt Leningradka St. Petersburg (Rusia) - Vini Monteschiavo Jesi (Italia) şi CV Albacete (Spania) - Panathinaikos Atena (Grecia).