Oraşul şi marea, în acuarelele lui Botezatu

Sala „Alexandru Ciucurencu” din cadrul Muzeului de Artă este locul unde iubitorii de frumos pot lua contact cu creaţiile artiştilor contemporani. În această perioadă, spaţiul expoziţional găzduieşte o manifestare plastică avîndu-l ca protagonist pe artistul dobrogean Cătălin C. Botezatu. Vernisajul expoziţiei, care a avut loc sîmbătă, la amiază, în prezenţa unui public numeros, format din artişti, oameni de cultură şi din cei care preţuiesc actul artistic, a fost susţinut de criticul de artă Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă. Formaţia de arhitect se regăseşte în desenele şi acuarelele lui Cătălin C. Botezatu, care relevă „capacitatea de a selecta din realitate acele elemente conforme temperamentului său şi unei viziuni de înaltă calofilie”, potrivit Doinei Păuleanu. „Artistul are nevoie de ordine, de frumuseşte şi ştie să găsească mijloacele necesare pentru a ni le transmite: grafica”, a mai precizat aceasta. Criticul de artă a atras atenţia şi asupra ordinei care se degajă din creaţiile lui Cătălin Botezatu, subliniind, totodată, că artistul trăieşte sub semnul frumosului şi doreşte să restituie acest sens al frumosului, filtrat în cheie personală.

Lucrările cu care Cătălin Botezatu se prezintă în faţa publicului sînt rezultatul unor etape de creaţie în care s-a rafinat un mesaj pictural ale cărui date fundamentale s-au stabilit odată cu formaţia sa tehnică. După cum a observat criticul de artă Doina Păuleanu, din acuarelele şi desenele artistului se degajă „o sensibiliate netrucată, care capătă carateristicile unui stil, pentru că lucrările lui Cătălin Botezatu sînt recognoscibile graţie modului de a le vedea şi de a le pune în lumină, graţie modului său de a le construi, dar şi graţie unei lumini care le impregnează”. Directorul Muzeului de Artă a atras atenţia asupra orelor şi anotimpurilor care se potrivesc temperamentului artistului, subliniind, totodată, că acuarela nu se potriveşte cu excesele solare: „Nu o să îl vedem niciodată pe Cătălin Botezatu într-un soare de 40 de grade, pentru că nu i se potriveşte”. Referindu-se la creaţiile lui Cătălin Botezatu, artistul care în acuarelele şi desenele sale redă farmecul oraşului Constanţa, cu străzile şi clădirile sale vechi, dar şi frumuseţea şi sălbăticia mării, criticul de artă Doina Păuleanu a făcut trimitere la Rodica Maniu sau Max Arnold, artişti care au ştiut să folosească transparenţa, suavitatea şi catifelarea acuarelei, în lucrările lor.

Expoziţia pe care Cătălin Botezatu o oferă iubitorilor de artă este a treia expoziţie personală din carieră - prima avînd loc în Mamaia, în 1994 -, fiind o continuare a celei precedente care a fost vernisată, în urmă cu un an - la 20 septembrie -, tot în sala „Alexandru Ciucurencu” a Muzeului de Artă.