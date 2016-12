Orban: “Băsescu ar fi în stare să grohăie dacă porcii ar avea drept de vot”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sîmbătă, că “între Crin Antonescu şi Traian Băsescu este o diferenţă ca de la cer la pămînt. Am auzit că Traian Băsescu tunde berbeci, Traian Băsescu ar fi în stare şi să behăie dacă oile ar avea drept de vot. E adevărat că nu l-am văzut asomînd vreun porc pentru că, dacă ar începe, nu s-ar mai putea opri la cîţi porci ar trebui să asomeze. Dar ar fi în stare să grohăie dacă porcii ar avea drept de vot. L-am văzut pe Traian Băsescu purtînd clopul cu pană de păun. Cred că ar fi în stare să facă şi ca păunul dacă păunul ar avea drept de vot”. În opinia liberalului, dacă Băsescu mai doreşte, poate fi “preşedinte peste ferma animalelor”, şi nu în România. Orban a afirmat că, din punctul său de vedere, niciun român cu minte, cu educaţie şi cu discernămînt, nu ar mai putea să îl mai aleagă pe Băsescu. Liderul PNL le-a transmis liberalilor că trebuie să fie atenţi în viitoarea campanie electorală deoarece se vor lupta cu Băsescu, un adversar care are multe arme la dispoziţie: “Serviciile, în mare parte, îl ajută. Tot ceea ce înseamnă structură de putere în stat, în momentul de faţă se află în mîna slugilor lui Traian Băsescu. Ne vom confrunta cu zeci de milioane de euro investiţi în această campanie de mafioţi ţinuţi în braţe de Traian Băsescu în cei cinci ani de guvernare. Ne vom confrunta cu o intimidare pe scară largă a tot ceea ce înseamnă zonă care se află sub control politic şi instituţional!”. Orban a adăugat că PNL nu va putea spune că mass-media va fi de partea lui Băsescu, deoarece uriaşele sume de bani pe care le mobilizează în momentul de faţă PD-L se vor duce în mare parte către media locală şi naţională. În schimb, el s-a arătat convins că PNL va putea cîştiga alegerile: “Putem cîştiga pentru că orice român care are bun simţ, şapte ani de acasă şi crede în Dumnezeu, nu poate să nu îşi dea seama că Traian Băsescu distruge România. Nu cred că orice român care urmăreşte ceea ce se întîmplă în viaţa publică şi căruia nu îi este indiferentă ţara în care trăieşte nu poate să nu-şi dea seama că drumul pe care mergem este un drum înfundat, că drumul pe care ne ducem în loc să ne apropie de Europa ne apropie de tot ceea ce este urît şi nefiresc, în tot ceea ce înseamnă spaţiul fostului CSI”.