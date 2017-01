Orban: Băsescu şi mateloţii lui din PD n-au nicio şansă să desfiinţeze PNL

Potrivit unor surse din Alianţă, democraţii au reluat, luni seară, la şedinţa Consiliului Naţional de Coordonare (CNC) al Alianţei, propunerea în legătură cu declanşarea alegerilor anticipate, premierul urmînd a fi desemnat pentru doi ani de PNL, iar pentru ceilalţi doi ani, de PD. Mai mult, democraţii i-ar fi dat asigurări lui Tăriceanu că-l vor susţine pentru următorii doi ani de mandat. Totodată, s-ar fi propus ca listele pentru eventualele alegeri anticipate să fie constituite conform regulii de unu la unu în Alianţă. Aceleaşi surse spun că încercarea liberalilor de a evita o discuţie pe această temă i-a făcut pe democraţi să repună pe masa discuţiilor tema fuziunii dintre PNL şi PD şi că, în aceste condiţii, Tăriceanu le-a solicitat democraţilor o "dovadă de bună credinţă": participarea pe liste comune la alegerile pentru Parlamentul European (PE). Reacţia liberalilor i-ar fi luat prin surprindere pe democraţi, aceştia solicitînd termen pentru un răspuns pînă la viitoarea şedinţă a CNC al Alianţei. Liderul PD Emil Boc a confirmat ieri faptul că problema fuziunii a fost discutată în şedinţa de luni a conducerii Alianţei, precizînd că nu a fost vorba despre un ultimatum dat PNL. "Am repetat propunerea noastră de fuziune în datele prezentate în primăvară, fără un calendar stabilit, urmînd ca acest calendar să fie stabilit împreună. Apreciez că proiectul PNL-PD este incomplet fără fuziunea celor două partide, iar proiectul politic al Alianţei trebuie apărat de detractorii ei", a spus Boc. El consideră că fuziunea PNL - PD este singura soluţie pentru rezolvarea problemelor din Alianţa DA legate de participarea pe liste comune la PE sau la alegerile interne. Legat de temerile PNL privind apartenenţa viitoare la un grup politic european a celor două partide, Boc a spus că în PPE există şi curente populare şi liberale, astfel că nu crede că merită să fie compromis un proiect politic important din această cauză. În replică, preşedintele PNL Bucureşti, Ludovic Orban, a declarat că „oricîtă încăpăţînare şi obstinaţie ar avea Băsescu cu mateloţii lui din PD, n-au nicio şansă să desfiinţeze PNL”. „Propunerea PD reprezintă o neseriozitate împinsă la maximum. La ora actuală există o hotărîre fermă a Delegaţiei Permanente a PNL, care nu poate fi schimbată de fiecare dată cînd are poftă Adriean Videanu, Emil Boc sau altcineva. Le recomand colegilor de la PD să înveţe să ne respecte, să nu mai vină cu astfel de ficţiuni politice care nu interesează pe nimeni”, a spus Orban. În schimb, preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că despre fuziune „s-a discutat din ianuarie 2005”. „A fost propunerea pe care i-am făcut-o preşedintelui Băsescu, aşa că să nu aveţi impresia că este ceva nou sub soare”, a adăugat liderul PNL, refuzînd să spună care ar fi condiţiile în care ar accepta fuziunea cu democraţii.