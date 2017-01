Orban cere CE să conecteze Constanţa la coridorul IV paneuropean

Ministerul Transporturilor intenţionează să concesioneze 1.390 de kilometri de autostradă, din totalul de 2.000 kilometri prevăzuţi în proiecte, a declarat ieri ministrul de resort, Ludovic Orban. "Proiectele de construcţie a autostrăzilor sînt în diverse faze de execuţie, pentru unele există studii de fezabilitate, iar pentru altele nu există. Cred că într-un interval de timp de 18 luni vom semna primele contracte de concesiune, iar într-un termen de trei - trei ani şi jumătate, vom reuşi să le semnăm şi pe celelalte", a spus Orban. El a arătat că doar coridorul IV paneuropean şi sectorul de autostradă Cernavodă-Constanţa, respectiv centura municipiului Constanţa, vor fi finalizate din fonduri europene, prin Programul operaţional sectorial de transport. Orban a arătat că bugetul de 800 milioane lei care va fi alocat Ministerului Transporturilor pentru acest an va fi utilizat pentru investiţii în proiecte prioritare. Totodată, Ludovic Orban cere Comisiei Europene să includă România pe traseul axelor prioritare de transport: "La nivelul Comisiei Europene se desfăşoară acum procedurile de stabilire a axelor prioritare a coridoarelor de transport european. Pînă acum, negocierile purtate nu au dus România pe traseul acestor axe prioritare şi ceea ce am adus în discuţie cu comisarii europeni a fost soluţia de a include România pe aceste axe prioritare". El a adăugat că una dintre aceste axe ar putea coincide cu traseul autostrăzii Bechtel. "Pînă în momentul de faţă, nu am primit niciun răspuns, pentru că negocierile vor dura pînă în 2010", a spus Orban. În plus, oficialul a mai cerut autorităţilor de la Bruxelles să includă Constanţa printre porturile europene de importanţă strategică, astfel încît unitatea de la malul Mării Negre să fie conectată la coridorul IV paneuropean.