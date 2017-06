Orban: Cioloș are niște obligații morale față de PNL

09:07:49 / 03 Iunie 2017

METAMORFOZA

PNL este plin de alde Ciolos , care tac si nu fac , dar raman in partid . Si in fond , de ce este necesar ca Ciolos sa devina membru PNL cand unii din actualii ciolosisti ca de ex. Chitac si Hutuca din PNL Constanta au devenit parlamentari fara ajutorul lui Orban . Afirmatia ca miile de ciolosisti anonimi se zbat ca mormolocii sa metamorfozeze in broaste pentru a iesi la mal , au sanse doar daca Orban va ajunge liderul suprem , suna a avetisment ; daca nu ma votati veti ramane in continuare in aceeasi balta statuta numita PNL . doar eu pot sa va scot la lumina stralucitoare a bugetului . Noi credem insa ca venirea lui Ciolos in PNL va tulbura apele si mai mult , si mormolocii actuali vor asteptata in continuare metamorfoza , in timp ce broastele lui Ciolosi care-l vor insoti vor da nastere altor brotacei flamanzi . Tragic pentru noi este faptul ca PNL la fel toate celelalte partide ajunse la guvernare n-au reusit sa reformeze si sa modernizeze nimic in Romnia si cu atat mai mult pe ele insele . Si nici nu vor reusi atata timp cat politicianistii se vor ocupa doar de interesele lor .