Orban: Liderii PD şi Băsescu dau dovadă de parşivenie fără seamă

Cotidianul "Gândul" a publicat, în ediţia de ieri, relatările unei persoane care a asistat la discuţiile lui Traian Băsescu cu Adriean Videanu, Vasile Blaga şi Radu Berceanu, într-un restaurant bucureştean, pe tema numirii şefului SMG, şefului SRI şi a situaţiei politice. Conform relatării, la un moment dat, Băsescu le-a spus liderilor PD că îl va schimba pe Bădălan, că a vorbit cu ministrul Apărării şi l-a anunţat că este de acord ca acesta să fie schimbat, dar că în locul lui trebuie pusă o persoană pe care o vrea şeful statului. Preşedintele a povestit cum îl va pune la Statul Major pe Marin (n.r. - viceamiralul Gheorghe Marin). Persoana citată de cotidianul "Gândul" a mai spus că Băsescu i-a informat pe liderii PD că vrea să pună un om nou la SRI, că la SRI are doi oameni, dar că la SIE nu are om. Sursa citată a susţinut că discuţiile s-au referit şi la alegerile anticipate, Băsescu plîngîndu-se de actuala Constituţie, despre care a spus că trebuie schimbată. Băsescu ar fi spus că, în funcţie de sondaje, ori va face anticipate, ori va schimba Constituţia. "Au vorbit şi despre un nou partid popular pe care îl va face un tip pe nume Valentin de la PUR. Băsescu a spus că acest Valentin va face o declaraţie pe 15 septembrie şi că, în noul partid popular, vor veni Ponta (n.r. - Victor Ponta, deputat PSD şi lider al tineretului social-democrat) şi unii de la PNL. Despre aceştia din urmă a zis că pot fi primiţi şi în PD, pentru că în partid poate fi acceptat un curent liberal. Preşedintele a mai spus că, la anul, acest partid va face alianţă cu PD", a relatat persoana care a asistat la discuţiile dintre şeful statului şi cei trei lideri PD.

Publicarea articolului a stîrnit, imediat, reacţii vehemente. Primul care a luat poziţie a fost liderul TSD, Victor Ponta, care a calificat drept "intoxicări" informaţiile potrivit cărora va intra într-un partid popular, anunţat de un membru al PC. "Este o diversiune. Preşedintele Traian Băsescu nu va fi niciodată preşedintele PSD", a spus Ponta. La rîndul său, preşedintele PNL Bucureşti, Ludovic Orban, a apreciat că liderii PD şi Băsescu dau dovadă de “parşivenie fără seamă”. “Am citit, într-un cotidian central, despre discuţiile grupului de la Potcoava. Această relatare prezintă o altă faţă a colegilor noştri din PD, în frunte cu preşedintele Traian Băsescu”, a declarat Orban. „Şansa de a ne recăpăta încrederea unii în ceilalţi este extrem de mică, pentru că, în discuţii, apar embrioni foarte clari ai intenţiei domnului Băsescu şi a PD de a construi un destin propriu fără PNL sau cu alţi parteneri de coaliţie”, a completat Orban. El a făcut referire şi la faptul că preşedintele s-a urcat la volan la plecarea de la restaurant: „Nu pot să nu remarc faptul că, din nou, Băsescu s-a suit la volanul propriei maşini după ce a consumat nu numai mîncare, ci şi alte ingrediente”, a subliniat Orban, care le-a cerut participanţilor la întîlnire să precizeze dacă cele prezentate în articol sînt adevărate. „Nu am discutat absolut nimic care să pună în pericol relaţia PD-PNL. PD are un protocol pe care îl respectă şi a afirmat public şi instituţional ori de cîte ori a avut ocazia. Nu încercăm să facem scenarii. Dacă ar fi fost cazul unui scenariu, vă asigur că am fi găsit cel puţin 20 de locaţii pe care să nu le afle nimeni şi să nu fie nimeni în preajma noastră. A fost o discuţie într-un local public”, a susţinut, în replică, preşedintele executiv al PD. Videanu a recunoscut că, împreună cu Vasile Blaga şi Radu Berceanu, s-a întîlnit cu Traian Băsescu, sîmbătă, la restaurant, şi că au discutat despre şeful SMG, despre diverse probleme de „trend politic”. El a negat categoric informaţiile potrivit cărora s-ar fi dezbătut şi soluţia unei eventuale apropieri de PSD, de anumiţi politicieni sau aripi din PSD.