Orban pledează pentru congres PNL organizat după statut

Vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, ca reacţie la cererea liberalului ieşean Valerian Sălăvăstru de organizare a unui congres extraordinar, că el pledează pentru organizarea congresului conform prevederilor din statut şi nu pentru unul extraordinar: “Statutul reglementează în mod expres modalităţile de desfăşurare a congresului partidului. Prima Delegaţie Permamentă de după alegerile parlamentare convoacă congresul, iar pînă la întrunirea congresului se desfăşoară adunări generale în toate organizaţiile locale şi conferinţe judeţene în toate filialele judeţene, după care se întruneşte congresul. Aceste lucruri sînt prevăzute în mod expres în statut. Congresul extraordinar, dacă se vrea, trebuie să modifice în primul rînd statutul şi apoi să ia alte decizii”. În plus, Orban a ţinut să afirme, referitor la propunerea lui Sălăvăstru de iniţiere a unui dialog PD-L-PNL, pentru formarea unui “puternic partid de dreapta”, că “PD-L nu are legătură cu dreapta europeană democratică, liberală”, “PD-L e încă un partid socialist şi nu are ce să caute pe drepta spectrului politic”. Reamintim că fostul secretar coordonator al PNL Iaşi, Valerian Sălăvăstru, finul liderului liberal ieşean Relu Fenechiu, a solicitat, duminică, organizarea unui congres extraordinar al PNL pentru schimbarea actualei conduceri centrale a PNL, considerînd că şefii liberali au negociat neprofesionist formarea Guvernului.