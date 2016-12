Orban şi gargara liberală

Prezent la Constanţa, Ludovic Orban şi-a reglat vocea de opozant. Îi plac la nebunie refrenele cu cureaua lată. În materie de şlagăre, domnul Orban se potriveşte de minune cu Boc. Pentru premier, ce-i drept, cureaua este mult prea lată. Credeam că domnul Orban a venit la Constanţa ca să facă ordine în PNL. O oarecare rînduială se impune. După cum am mai comentat la această rubrică, Congresul PNL a dat peste cap organizaţia judeţeană. Nucleele influente s-au grupat din mers. S-au făcut foarte multe comentarii. Chiar şi propuneri revoluţionare. Cei care au cîştigat alegerile de partid alături de Crin Antonescu au lansat propunerea ca vechea gardă să se predea. A venit şi timpul lor! Se poate spune că a început apusul unor foste mari vedete liberale. Puiu Haşotti, de pildă, chiar dacă a prins din nou trenul parlamentar, a fost împins uşor spre tuşă. Din ce în ce mai rar, răzbat ecourile replicilor sale palide. E ca un leu care a îmbătrînit subit. Practic, după cum îl văd că se mişcă în peisajul politic, nimeni nu se mai teme de el! E ca un leu fără dinţi. Muşcă doar atunci cînd apucă, dar fără efect. În aceeaşi situaţie se află şi cei din jurul său. Oricare dintre ei poate fi doborît la pămînt cu o singură palmă politică, pentru că, faţă de pedelişti, care se iau mereu la harţă, în PNL Constanţa, nu am asistat la reacţii violente. Prezenţa lui Orban în teritoriu a avut un caracter pur propagandistic. Trebuie să recunosc, în momentul de faţă, deranjul de la nivel central din PD-L reprezintă o oportunitate care ar trebui speculată la maxim de adversarii lui Traian Băsescu. Cele două Elene din viaţa sa, odrasla şi blonda, precum şi madam Ridzi, l-au expus periculos de mult pe preşedinte. Efectele vor fi contabilizate în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, funcţie pentru care, nu am niciun dubiu, va concura şi domnul Băsescu, în ciuda fiţelor pe care le face de cîteva zile încoace. Constat că, în timp ce PSD tratează cu o oarecare eleganţă acest subiect, PNL s-a înverşunat pe această temă! Poate şi pentru faptul că, după episodul cu bileţelele roz, Elena Udrea a lansat noi atacuri directe la adresa liberalilor şi, în mod deosebit, asupra fostului premier. Să nu uităm că doamna Udrea a reuşit performanţa de a provoca divorţul dintre PD-L şi PNL. S-ar putea ca, datorită aceluiaşi proces de înveninare directă, alianţa dintre PD-L şi PSD să aibă exact aceeaşi soartă… Udrea le face şi tot ea le desface! Ludovic Orban a venit la Constanţa ca să mineze credibilitatea organizaţiei judeţene a PD-L. Într-un fel, este mult mai comod să te uiţi în curtea altuia. Nu pentru că la PNL Constanţa toate s-ar afla într-o deplină ordine. Ba, dimpotrivă, este mare deranj. Nu ştiu dacă, la ora la care scriu aceste rînduri, Ludovic Orban şi-a propus să participe la alegerile din cadrul organizaţiei Mangalia şi la celelalte acţiuni aferente dedicate tinerilor acestui partid. Ca să folosesc unul din vechile şabloane gazetăreşti, sînt tentat să spun că, în PNL Mangalia, este nevoie de un suflu nou. De ani de zile, acţiunile acestui nucleu politic au fost direct influenţate de învăţăturile lui Zanfir Iorguş, cunoscut ca fiind un mare pedelist! Dacă vrea susţinători statornici pentru Crin Antonescu, domnul Orban ar fi trebuit să taie în carne vie la Mangalia. Dacă nu se fac eforturi pentru schimbarea mentalităţii unor activişti, care sînt şi consilieri locali, atunci, vax albina! Degeaba schimbăm un lider cu un altul, în condiţiile în care perpetuăm vechile obiceiuri! Nu este deloc sănătos ca liberalii să rămînă, la Mangalia, masa de manevră a unor politicieni care nu au nicio tangenţă cu liberalismul. Sînt chiar atît de înverşunaţi liberalii mangalioţi încît, iată, pentru un interes minor, au dat mîna pînă şi cu peremiştii lui John? Mă aşteptam ca, în loc de gargară politică, Ludovic Orban să facă puţină curăţenie în partid…