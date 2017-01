Orban speră ca Băsescu să se vindece… politic

Vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, sîmbătă, la Şcoala politică a PNL, că este îngrijorat de boala preşedintelui Traian Băsescu. El a apreciat, ironic, că speră ca preşedintele să se vindece politic. Întrebat dacă informaţiile din presă cu privire la refuzul fostului ministru de Externe, Mihai Ungureanu, de a candida la PE sînt adevărate, Orban a spus că acesta nu are de unde să se retragă, deoarece nici nu şi-a depus candidatura pentru un loc pe lista liberală. El le-a mai spus tinerilor liberali că Ungureanu are cel puţin trei motive pentru a nu candida la PE, primul fiind \"problemele familiale\": \"Adevărul e că are nişte probleme familiale. Nu pot să vi le spun şi dacă nu va candida, eu, personal, îl înţeleg\". Orban a mai spus că funcţia pe care o deţine Ungureanu la SECI nu-i permite să facă politică: \"Ar mai fi o chestiune. E un mandat foarte scurt, de un an, iar eu ştiu că Ungureanu vizează o carieră în Comisia de politică externă a PE\". Un alt subiect “atacat” de liderul liberal a fost cel al moţiunii de cenzură a PSD. El a spus că, dacă moţiunea trece, PNL nu va participa la formarea unui alt guvern.