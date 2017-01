Orban: “Un referendum pentru Parlament unicameral este inutil”

Vicepreşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, că un referendum pe tema Parlamentului unicameral este inutil şi că pentru realizarea acestui demers al preşedintelui Băsescu ar trebui modificată Constituţia. Orban a adăugat că referendumul anunţat de Băsescu este doar “o armă uzată” pe care şeful statului a mai folosit-o la euroalegerile din 2007: “De data asta, a dat dovadă că habar nu are de Constituţie, pentru că dacă ar vrea cu adevărat să facă un Parlament unicameral ar trebui să modifice Constituţia (...) Dacă facem un referendum pe 22 noiembrie, îl facem degeaba, numai aşa, ca să aibă Băsescu un subiect care nu are nicio legătură cu agenda populaţiei, un subiect în care să se bată cu pumnii în piept că e mare iniţiator. E o inducere în eroare a românilor (...) Obligaţia noastră este să îi informăm pe cetăţeni că votează degeaba”. El a spus că şeful statului a ales calea referendumului doar “pentru a mai cîştiga nişte voturi, păcălind din nou românii în stilul său caracteristic”. Acesta a afirmat că tematica principală a campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale “trebuie să ţină cont de preocupările şi îngrijorările românilor, nu de problemele pe care le are Băsescu personal”. Orban a evitat să răspundă jurnaliştilor care ar fi mesajul PNL către români legat de posibilitatea înfiinţării Parlamentului unicameral, în cazul organizării referendumului: “În motivarea demersului său, preşedintele Băsescu a spus că unul din obiectivele reducerii numărului de parlamentari, în cazul Parlamentului unicameral, este reducerea corupţiei. Băsescu vorbeşte de funie în casa spînzuratului”.