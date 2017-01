„Orbitor. Aripa dreaptă” de Cărtărescu, vîndut deja în 20.000 de exemplare

„Orbitor. Aripa dreaptă\", ultimul volum al trilogiei lui Mircea Cărtărescu, s-a vîndut în 20.000 de exemplare, la mai puţin de o lună de la apariţia în librării, conform Editurii Humanitas. Considerat de mulţi critici literari drept evenimentul editorial al anului 2007, „Orbitor. Aripa dreaptă\" apare la 11 ani după primul volum al trilogiei, „Aripa stîngă”, şi la cinci ani după următorul, „Corpul”.

Mircea Cărtărescu descrie „Orbitor\" ca fiind „o carte personalizată”. „Ea nu e o carte care se poate citi, aşa cum nu poţi citi o piatră sau nu poţi citi un nor, ea este o carte în care se poate însă citi. Nu există o posibilitate de decriptare a acestei cărţi, pentru că ea nu are nimic criptic. Nu există o posibilitate de descifrare, pentru că ea nu are un cifru, dar în ea poţi ghici (...) Citind această carte nu descifraţi mintea mea, ci, dacă ea este bună de ceva, descifraţi propria personalitate. Nu e nimic de înţeles în această carte, este doar de trăit. Nu e nimic de explicat, numai de mîngîiat\", le-a spus scriitorul celor cîteva sute de persoane prezente la lansarea din Capitală, de pe 11 iulie.

Volumul publicat recent întregeşte trilogia pe care scriitorul o consideră cartea vieţii lui.