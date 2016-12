Ordin care pune ”în perfuzii” Ministerul Sănătății

08:13:34 / 24 Decembrie 2014

Deranjaza

Sunt sefi de sect fac parte din diferite comisii predau la instituti de invatamant sanitar au cabinete private etc atunci cand sa mai aiba timp sa dea asistenta de calitate bolnavilor Sa se hotarasca unde sa activeze nu in mai multe locuri banose si cu influienta iar alti colegi capabili si buni profesionisti nu mai au loc de ei Orcat de capabil est mai mult de o functie doua nu poti sa o duci la capat cu rezultate bune dar 5-6 functi esti doar un simplu om.Trebuie facut reglementari in acest sens una a inceput dar se vede ca deranjaza.