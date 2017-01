Ordinea vorbirii

În ce-i priveşte pe mai marii ţării, aceştia se ghidează după un anumit regulament al înscrierii la cuvînt. Prezidentul este singurul care poate spune orice oriunde şi oricînd. Practic, nu are limite şi nici restricţii de vreo culoare. Singura culoare este paloarea feţei sale atunci cînd se enervează. Pentru că se lăfăie în iatacul imunităţii depline, prezidentul poate spune vrute şi nevrute, verzi şi uscate, mă rog, tot ce-i vine la gură. Ca atribut al puterii, este liber să se exprime în fel şi chip, prescurtat sau în extenso. Deşi ocupă şi dumnealui o funcţie importantă, domnul Boc se exprimă doar după dictare. Cu toate că se spune că ar avea o imaginaţie bogată, fiind foarte bun la compuneri, vorbeşte numai după tiparul clasic al prezidentului. Practic, reproduce ce i se transmite. Înainte, pînă să ajungă prim ministru, mai stiliza şi el o frază, tăia sau adăuga un cuvinţel, nesemnificativ, e drept, creînd impresia că are şi dumnealui opinie. Acum, din cîte constat, ia totul vrac, precum imaginile needitate de la televizor, şi varsă integral conţinutul în faţa opiniei publice. Nu face nici cea mai banală sortare! Din acest motiv, se revine tot timpul asupra unui subiect cu tot felul de adăugiri şi erate. S-a ajuns, de pildă, într-o situaţie în care prezidentul se contrazice de unul singur, iar domnul Boc nu face decît să-l imite. Spunea el, adică preşedintele, în urmă cu două luni, că “nu se ezistă” ca în România să nu se aplice legea, pentru că, altfel, nu-i aşa?, nu ne mai numim stat de drept! Aiurea! După preşedinte nu mai vorbeşte nimeni. Ce spune el rămîne literă de lege. Cînd nu are chef de vorbă şi discursuri, îl trimite pe Boc în faţă. Sînt singurele situaţii în carea nimeni nu vorbeşte după Boc, pentru că se ştie de unde vine mesajul… Există în istorie un singur caz în care cineva nu a îndrăznit să vorbească după un strănut al domnului Boc. Performanţa aparţine ministrului Pogea, care a spus că dumnealui nu mai are ce să adauge la subiectul cutare după o cuvîntare a primului ministru. Aşadar, să fim cît mai bine înţeleşi, Pogea nu vorbeşte după Boc. Practica este cunoscută celor care fug de răspundere. În astfel de situaţii, întîlnite din ce în ce mai des la nivelul nostru cel mai înalt, vorba este pasată de la unul la altul. Practic, nimeni nu îndrăzneşte să pună punctul pe i. În astfel de situaţii, adică, zic, cînd e groasă rău de tot, fiecare spune să vorbească celălalt. E un fel de bîza cu vorba. Toţi se reped să te articuleze şi nimeni nu-şi asumă nicio responsabilitate. Cînd ţara se află într-un moment extrem de greu, mahării aleşi, chipurile, uninominal, apelează la telefonul fără fir. Toţi dau din colţ în colţ. Să vorbească primul ministru, pentru că el este şeful Guvernului. Adevărul e că durează foarte mult pînă ajunge Boc la vorbitor. Înainte de toate, trebuie să dea fuguţa cu textul la Cotroceni pentru a primi viza “bun de comunicat”. În paralel, aici, primeşte şi lecţii de dicţie, inclusiv de mimică pe lacrimi de crocodil. Aşa se explică reacţiile sale întîrziate faţă de anumite situaţii şi fenomene.