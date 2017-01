Ordinul prefectului de organizare a referendumului din Tortomanu, atacat în instanţă

Ordinul prefectul Dănuţ Culeţu emis pe 24 ianuarie în vederea organizării referendumului din Tortomanu pe 11 februarie a fost atacat în contencios administrativ de către primarul comunei, Gheorghe Panait. “Am atacat ordinul prefectului în contencios administrativ pentru că îl consider ilegal. Legea nu îi conferă prefectului acest drept. În primă fază, termenul la care urma să se judece acţiunea mea în instanţă a fost stabilit pe 12 februarie, adică la o zi după referendum, aşa că am depus cerere pentru decalarea termenului. În cele din urmă, instanţa se va pronunţa pe 5 februarie cu privire la legalitatea ordinului prefectului privind organizarea referendumului din Tortomanu”, a declarat Gheorghe Panait. La rîndul său, directorul Direcţiei pentru Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir, fost membru al Comisiei pentru organizarea referendumului din Tortomanu, a declarat că CJC susţine acţiunea primarului Gheorghe Panait. “CJC nu a atacat în contencios administrativ ordinul prefectului pentru organizarea referendumului din motive procedurale. În cazul în care ar fi existat două acţiuni în instanţă cu acelaşi obiect, la primul termen, instanţa ar fi dat un nou termen pentru comasarea celor două acţiuni”, a declarat Cristinel Dragomir. El a adăugat că, în condiţiile în care mai este foarte puţin timp pînă la data la care prefectul a hotărît organizarea referendumului, CJC a hotărît să depună o cerere de intervenţie în proces cu scopul de a susţine punctul de vedere al primarului Panait. “O nouă acţiune de atac în contencios al ordinului prefectului Dănuţ Culeţu nu se justifică din moment ce CJC susţine acelaşi lucru ca şi primarul: faptul că prefectul a comis un abuz atunci cînd a emis ordinul pentru organizarea referendumului”, a spus Dragomir. Reprezentantul CJC şi-a exprimat, în acelaşi timp, convingerea că instanţa va ţine cont de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, şi îi va da cîştig de cauză primarului. “Aşa cum am mai declarat, eu am crezut că prefectul nu va emite acest ordin în care a invocat nişte articole de lege care nu îi conferă un astfel de drept. Potrivit legii, Dănuţ Culeţu nu trebuia decît să emită ordinul de constituire a Comisiei pentru organizarea referendumului, după care rolul său încetează”, a concluzionat Cristinel Dragomir. Reamintim faptul că prefectul Culeţu a semnat acest ordin trecînd peste decizia membrilor Comisiei pentru organizarea referendumului, care au decis, în majoritate, încetarea procedurii de înlocuire a primarului Panait, cît şi peste voinţa cetăţenilor din comună, care au trimis la Primăria Tortomanu şi la CJC mai multe adrese prin intermediul cărora atrăgeau atenţia asupra faptului că au fost minţiţi sau induşi în eroare atunci cînd au semnat pentru demiterea lui Gheorghe Panait.