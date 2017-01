„Ordonanţa 230 - o aberaţie”

Directorul executiv al Poliţiei Comunitare din subordinea Primăriei Constanţa, Vasile Bălan, poliţist pensionar, consideră drept „o mare aberaţie“ recenta Ordonanţă de Urgenţă 230, care interzice cumularea pensiei cu salariul de la stat. „Dacă privesc simplist lucrurile, bun, ar trebui să plec. Dar eu îmi exprim nedumerirea faţă de această ordonanţă, care încalcă prevederile constituţionale“, a declarat şeful Poliţiei Comunitare. Potrivit acestuia, „ordonanţa încalcă prevederile din Constituţie conform cărora nimeni nu poate îngrădi dreptul la muncă, iar ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniile care încalcă drepturile şi libertăţile cetăţenilor“. Vasile Bălan a menţionat că a obţinut postul pe care îl ocupă prin concurs, vrînd să muncească în domeniul în care are experienţă şi ştie ce trebuie să facă, din dorinţa de a ajuta cetăţenii. El a mai spus că are în subordine 30 de poliţişti comunitari, toţi fiind tineri pe care i-a format şi pregătit în meseria pe care o desfăşoară. Directorul executiv al Poliţiei comunitare Constanţa susţine că vrea să-şi desfăşoare în continuare activitatea, fără a renunţa la pensie, sperînd că se va găsi o soluţie legală în acest sens. Bălan a declarat, de asemenea, că valoarea salariului pe care îl primeşte este aproximativ egală cu cea a pensiei, precizînd că un şef din administraţia locală are un salariu de circa 1.700 de lei. „Sper că judecătorii Curţii Constituţionale vor face dreptate referitor la ordonanţă“, a afirmat şeful poliţiştilor comunitari din Constanţa. Vasile Bălan a fost şeful adjunct al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, în perioada 2001 - 2005.