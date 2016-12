Ordonanţa 63 periclitează proiectele europene

Nemulţumirile primarilor din judeţul Constanţa cu privire la aplicarea Ordonanţei nr. 63/2010, care se referă la restructurările pe plan local, sunt din ce în ce mai evidente, gospodarii comunelor şi oraşelor apreciind că aplicarea acesteia dăunează grav bunei desfăşurări a activităţilor aparatului administrativ local. Printre cei care spun că ordonanţa lui Boc este cât se poate de neconstituţională se numără şi primarul comunei Corbu, Marian Gălbinaşu, care a spus, ieri, într-o conferinţă de presă, că Ordonanţa nr. 63 dă bătăi de cap tuturor primarilor din România. Gălbinaşu atrage atenţia că „ordinul” dat de Boc pentru a disponibiliza personal din administraţia publică locală poate afecta o serie de proiecte cu finanţare europeană. „Guvernul tot vorbeşte de atragerea fondurilor europene de către primării, dar Boc şi compania nu-şi dau seama de un singur fapt: pentru aceste proiecte europene, odată aplicate, ne trebuie personal care să le întreţină. Eu am un exemplu clar. Am făcut un proiect major privind colectarea selectivă a deşeurilor, numai că sistemul trebuie întreţinut de cel puţin 13 oameni care să sorteze deşeurile. Oare cum pot eu să desfăşor această activitate în condiţii optime, când trebuie să dau afară oameni? Dacă dau oamenii afară cum vrea Boc, în Primărie rămâne câte un angajat pe fiecare departament, iar de angajări la acest depozit de deşeuri nici nu mai poate fi vorba. Practic, statul, prin ordonanţa sa, mă obligă să aleg între un simplu muncitor, extrem de necesar pentru comună, şi un funcţionar public, care are facultate şi care este la fel de necesar. Lipsa de precizări privind categoriile de angajaţi din ordonanţă reprezintă o altă hibă a acestei măsuri dictate de Boc. Revenind la proiectul cu deşeurile, acesta este monitorizat timp de şapte ani dacă este aplicat conform standardelor. Cum pot eu, ca primărie, să fac acest lucru dacă nu am oamenii necesari?”, a spus Gălbinaşu. Primarul din Corbu a adăugat că Boc nu a ţinut cont în ordonanţa sa nici de volumul de muncă din primării. „O soluţie ar fi să externalizăm serviciile, dar acest lucru se poate face la început de an, nu la mijloc. Cert este că Executivul a creat un adevărat haos în administraţia publică locală”, a spus primarul. O altă anomalie din Ordonanţa 63, care a fost prezentată de Gălbinaşu, face referire la reducerea cotei de combustibil pentru autovehiculele aparţinând primăriei. „Ne-a obligat să tăiem raţia de combustibil de la 200 de litri, la 70 de litri. În aceste condiţii, angajaţii primăriilor vor face deplasări în misiunile lor cu microbuzul, ceea ce înseamnă cheltuieli în plus cu decontul”, a spus Gălbinaşu.