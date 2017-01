Ordonanţa câinilor comunitari intră la vot final

Deputatul PSD de Constanţa Antonella Marinescu le-a prezentat, ieri, consilierilor locali din municipiul Constanţa câteva prevederi ale ordonanţei privind câinii comunitari. „Lucrăm de trei ani la această ordonanţă. Am avut numeroase întâlniri cu reprezentanţii ONG-urilor, care ne-au fugărit pe holurile Parlamentului. Este un act normativ foarte bun, care, practic, dă posibilitatea autorităţilor locale, prin Consiliile Locale, să decidă ce fac cu patrupedele fără stăpân. Sincer, nu am văzut atâtea luări de cuvânt nici când mamele au rămas fără indemnizaţii, nici când pensionarilor li s-au impozitat pensiile, câte luări de poziţie s-au luat în cazul acestui act normativ. Ordonanţa a fost finalizată şi săptămâna viitoare va intra la vot final în Camera Deputaţilor”, a declarat deputatul Antonella Marinescu. Potrivit acesteia, după intrarea în vigoare a ordonanţei, dacă va fi adoptată de Parlament, ONG-urile vor fi mult mai implicate. „Cred că responsabilizarea ONG-urilor i-a deranjat cel mai mult, ei fiind cei care au protestat cel mai mult. Consider că cei care vor să se ocupe de câinii fără stăpân trebuie să se implice, nu să arunce sarcinile pe autorităţile locale. Îi deranjează că îi punem să se ocupe de aceste animale fără stăpân şi de aceea protestează. În ceea ce priveşte consiliile locale, după intrarea în vigoare a ordonanţei, acestea vor decide ce vor face cu câinii comunitari. În primul rând, timp de 30 de zile vor trebui să îi ţină pentru sterilizare şi deparazitare, perioadă în care le vor căuta şi un stăpân. Apoi, prin hotărâre de consiliu vor decide dacă vor fi în continuare păstraţi în adăposturi sau dacă vor fi eutanasiaţi. La eutanasiere vor putea fi programaţi, în ordine, câinii bolnavi, cei bătrâni şi cei agresivi”, le-a spus deputatul consilierilor locali constănţeni.