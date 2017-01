Ordonanţele de urgenţă, interzise Guvernelor minoritare

PRM propune ca guvernele minoritare să nu mai aibă dreptul de a emite ordonanţe de urgenţă, pentru a nu se mai ajunge în actuala situaţie, cînd o serie de astfel de acte emise de Guvernul PNL-UDMR sînt respinse în Parlament. Potrivit propunerii PRM, Guvernul poate emite ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă numai cînd are susţinere majoritară în Parlament. “În cazul în care Guvernul nu are susţinere majoritară, poate adopta ordonanţe de urgenţă numai dacă a obţinut acordul scris al tuturor liderilor grupurilor parlamentare”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, secretarul general al PRM, Gheorghe Funar. În expunerea de motive, senatorul a menţionat că, în perioada 1990 - 2008, guvernele au adoptat mii de ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă: “Fiecare din aceste guverne a avut susţinere parlamentară. Excepţie face Guvernul Tăriceanu II, PNL-UDMR, care are o susţinere de sub 20% în Parlament. S-a ajuns ca multe ordonanţe să fie respinse de Parlament”. În altă ordine de idei, Funar propune ca ziua de 16 august să fie recunoscută ca fiind Ziua Românilor de Pretutindeni, în loc de 30 noiembrie, cum este în prezent, şi să fie declarată zi liberă, de sărbătoare legală, înscrisă în Codul Muncii. Funar a precizat că va depune, luni, în Parlament, un proiect de lege în acest sens. “