Ore de română cu bibliotecara

Mai mulţi părinţi din cadrul Şcolii Generale nr. 8 din Constanţa sunt nemulţumiţi de felul în care directoarea unităţii de învăţământ, prof. Ileana Munteanu, înţelege să îşi ţină orele. Aceştia o acuză pe directoare că lipseşte frecvent de la clasă şi că orele ei sunt ţinute de bibliotecara şcolii. „Fiul meu a trecut în acest an în clasa a V-a. La clasa în care se află, disciplina Limba şi literatura română este predată de prof. Ileana Munteanu, care este şi directorul şcolii. La ultima şedinţă cu părinţii, la care au fost prezenţi şi o parte dintre profesori, directoarea a fost întrebată de ce lipseşte frecvent de la orele pe care ar trebui să le ţină”, a declarat unul dintre părinţi. Potrivit acestuia, prof. Ileana Munteanu le-a răspuns că, în calitate de director al şcolii, „are probleme de rezolvat la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa”. Ea i-a asigurat, însă, pe părinţi, că orele de Limba română sunt ţinute de persoane calificate. „De curând, am aflat că respectivele persoane calificate de care vorbea sunt, de fapt, bibliotecara şcolii şi o învăţătoare de la ciclul primar. Am scris inspectorului de Limba română din cadrul ISJ şi i-am adus la cunoştinţă ce se întâmplă la Şcoala Generală nr. 8. Aşteptăm în continuare un răspuns din partea acestora, scrisoarea fiind trimisă pe 26 noiembrie”, povesteşte revoltat părintele. Mai mult, acesta este decis ca, începând cu semestrul al doilea al anului şcolar în curs, să îşi mute copilul la o altă şcoală.

COMISIE. Reprezentanţii ISJ susţin că au fost informaţi cu privire la acest caz. „Am primit, în urmă cu două zile (trei zile - n.r.) pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate pe Limba română o scrisoare de la un părinte care nu s-a semnat. Am luat în discuţie cazul, deşi, fiind vorba despre o anonimă, nu eram obligaţi”, a declarat inspectorul şcolar general, prof. Elena Buhaev. Ea a adăugat că la nivelul ISJ a fost formată deja o comisie, din care fac parte şi inspectorul de sector şi inspectorul de Limba şi literatura română. Această comisie urmează să se deplaseze la Şcoala Generală nr. 8 din Constanţa pentru a verifica dacă cele relatate de părinţi sunt adevărate. „În cazul în care se va dovedi că acuzaţiile aduse împotriva directoarei sunt adevărate, vom lua măsurile care se impun în această situaţie”, a precizat prof. Elena Buhaev. Mai mult, până la finalizarea anchetei, dosarul depus de prof. Ileana Munteanu pentru plata la oră la cumul a fost oprit la ISJ. „Am mai primit sesizări, semnate, din partea părinţilor şi de fiecare dată am luat măsurile care s-au impus. Este în interesul copiilor să verificăm fiecare plângere făcută de un părinte şi am prefera dacă, pe viitor, părinţii ar avea curajul să vină la noi să ne spună cu ce probleme se confruntă decât să apeleze la scrisori anonime”, a adăugat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ Constanţa.