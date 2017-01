Ore suplimentare plătite și pentru pompieri, la fel ca pentru jandarmi și polițiști

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a anunțat vineri, la reuniunea de evaluare a activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș, că în perioada următoare va fi luată o decizie cu privire la plata orelor suplimentare și a zilelor de sâmbătă și duminică lucrate de către pompierii militari. „Încă de anul trecut s-au prevăzut anumite plăți suplimentare pentru zilele de sâmbătă și duminică. Acest lucru - din câte am înțeles de la domnul ministru și așteptăm să iasă ultimele documente - va continua și în acest an, iar acest lucru ne va permite să eficientizăm și să creștem capacitatea de muncă a personalului (...) Acesta este unul din aspectele care au fost discutate inclusiv cu șefii Inspectoratelor pentru Situații de Urgență și s-a considerat că este important să se realizeze în cursul acestui an. Exact la fel ca și pentru polițiști și jandarmi, nu va fi nimic diferențiat pentru pompieri, este pentru toate structurile ministerului”, a arătat Raed Arafat. Secretarul de stat a precizat că măsura va fi menită să îi stimuleze pe pompierii militari să muncească peste program, chiar și sâmbăta și duminica, iar în acest fel ISU-rile vor avea la dispoziție un număr mai mare de personal pe ture. „Adică, în loc să îi dai mai multe zile libere sau să poată lucra doar un anumit număr de ore, aici am putea să lăsăm oamenii să lucreze anumite ore care să fie remunerate și atunci să putem să creștem capacitatea și numărul personalului care este într-o tură”, a mai menționat Raed Arafat.