Oreste îi dă Elenei Udrea o replică tăioasă

Elena Udrea a declarat, astăzi, că va face dezvăluiri în Plenul Parlamentului despre mai mulți oameni care i-au cerut bani, printre care Raluca Turcan, Valeriu Turcan, Cristian Rizea sau Oreste Teodorescu. Jurnalistul Oreste Teodorescu a reacționat dur față de acuzațiile aduse de Elena Udrea, pentru care DNA cere arestare preventivă în dosarele Microsoft și Gala Bute. El o ironizează pe Udrea despre care face și o serie de dezvăluiri. În plus, Oreste spune că o va da în judecată, iar din despăgubiri va finanța o investigație amplă pentru a pune pe mâna procurorilor dovezile despre banii ei: „Înțeleg că Udrea Elena, inculpat în mai multe dosare penale, supărată rău pe mine că încă dinaintea primului tur de campanie, în calitate de jurnalist am pus sub semnul întrebării onestitatea și calitatea domniei sale de candidat la prezidențiale, m-a acuzat astăzi că sunt ofițer acoperit și că i-am cerut mită. Asta cu ofțterul mă amuză și chiar mă onorează (însă îi amintesc fostei doamne Cocoș, că începând din 2001 eu nu am mai fost angajatul nici unei redacții, toate prestațiile mele au fost realizate prin propria firmă, așa că nu înțeleg ce eficacitate ar fi avut acoperirea mea în presă). Dețin niște publicații, deci sunt propriul meu angajator, iar daca Udrea Elena va aduce probe că aș fi acoperit în propriul meu bussines, negreșit mă voi concedia, căci nici eu nu agreez ofițerii acoperit în media). Cu privire la acuzația că i-aș fi cerut bani, aici într-adevăr m-am cam enervat. În ce calitate i-am cerut eu bani, și dacă ea mi-a dat vreun leu, de ce a făcut-o? Eu lucrez în presă de 20 de ani, pe Elena Udrea am cunoscut-o, prin Aurelian Pavelescu, în campania electorală, când m-a rugat să nu o mai atac în presă. Răspunsul meu a fost public. Înțeleg că inainte de a fi încătușată, madama aruncă cu vitriol în cătarea celor care au îndrăznit să-i dezvăluie adevărata față: promiscuitate, mafie, relații amorale, servicii aduse unor companii străine, minciună și manipulare. În 2003, Adrian Năstase m-a acuzat că sunt complice cu clanul Cămătarilor, acum pupila sa, Udrea Elena mă înhăitează cu Coldea, Rizea și soții Turcan…Am mai evoluat și eu….ha, ha, ha.

PS: Îmi rezerv dreptul să o acționez în instanță pentru calomnie și insultă, iar banii pe care îi voi câștiga să-mi finanțez ancheta cu privire la conturile domniei sale din Dubai, și mai ales a traseelor nocturne pe care minunea din Pleșcoi le realiza cu barca de pe intrarea Valului nr. 26, până la Vila Lac 3…”.