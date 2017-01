Orezul se cultivă şi în zonele defavorizate

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va implementa, începând cu acest an, o schemă de ajutor specific, care are ca obiective prevenirea tendinţei de reducere a suprafeţelor cultivate cu orez, asigurarea unei producţii care să acopere o parte din necesarul de consum intern şi prevenirea abandonului aşezărilor rurale din zonele defavorizate. Pentru a fi eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor specific, exploataţiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate din România, conform Anexei 4A din Programul National pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013. „Sprijinul specific se acordă tuturor exploataţiilor de orez eligibile, sub formă de plată anuală suplimentară, cu condiţia ca mărimea acestora să fie de minimum un hectar, cu parcele de minimum 0,3 hectare”, se arată într-un comunicat al MADR. Potrivit MADR, cererea pentru ajutorul specific pentru orez este parte a Cererii unice pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), aprobată prin ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 37/2012 şi nu trebuie însoţită de alte documente suplimentare faţă de cele necesare pentru sprijinul SAPS. Cuantumul total al schemei de ajutor este de maximum trei milioane euro/anual, pentru anii 2012 şi 2013, iar finanţarea este asigurată din fonduri comunitare, din plafonul naţional al României prevăzut conform art. 40 al R(CE) 73/2009. Nivelul indicativ al sprijinului este de 250 euro/hectar, pentru o suprafaţă de aproximativ 12.000 ha şi se va acorda o dată pe an.