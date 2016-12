Orfelinate închise

Ministerul bulgar al Sănătăţii a anunţat că începe treptat închiderea orfelinatelor pentru copiii sub vârsta de 3 ani. Potrivit ministerului, toţi copiii din orfelinate vor fi duşi la părinţii biologici sau predaţi îngrijitorilor maternali, în următorii 15 ani. Primele nouă orfelinate pentru copiii sub 3 ani vor fi închise în următorii cinci ani. Finanţarea, de peste 26 milioane de leva, va fi acordată prin programe de dezvoltare regională şi dezvoltare în sectorul resurse umane. Numărul instituţiilor pentru copiii sub 3 ani este 32. Acolo se află 2.334 copii şi doar 0,7% dintre ei sunt orfani. Cele mai comune motive pentru abandon sunt problemele socio-economice, lipsa capacităţii de a creşte copii, problemele medicale, violenţa în familie sau sarcini nedorite. Analizele arată însă că o politică bună ar permite ca aceşti copii să fie duşi înapoi la familiile lor sau ar putea, de la bun început, preveni abandonul. În total, 1.260 de copii din cele 32 de orfelinate nu au probleme medicale şi cel puţin jumătate dintre ei pot fi returnaţi familiilor biologice. Restul pot fi adoptaţi sau duşi la îngrijitori maternali.