Orfelinatul „Casa Speranţei“, renovat de militarii americani

Liga Navală a Statelor Unite (NLUS), împreună cu reprezentanţii Consiliului organizaţiei din România, au organizat, ieri dimineaţă, o acţiune umanitară la orfelinatul „Casa Speranţa“, din Constanţa. Înfiinţată în 1991, prin iniţiativa unei fundaţii din SUA, “Casa Speranţa” are în prezent în grijă 15 copii şi tineri infectaţi cu HIV, cu vârste cuprinse între un an şi 26 de ani. Clădirea a fost pusă la dispoziţie de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, iar până în prezent, Ambasada SUA a investit aproape 100.000 de dolari pentru reabilitarea şi refacerea sa. În ţară există doar două orfelinate de acest gen, pentru copiii infectaţi cu HIV - cel de la Constanţa şi unul la Giurgiu. „Am identificat „Casa Speranţa“ şi am vizitat-o anterior pentru a afla problemele cu care se confruntă. Este un centru cu adevărat special. Din 1991, oamenii de aici au avut grijă de 82 de copii infectaţi cu HIV“, a declarat Teodor Patrichi, preşedintele Consiliului Român al Ligii Navale. Alături de reprezentanţii NLUS România, la acţiune s-au aflat şi marinarii de la bordul navei “USS Vella Gulf”, sosită la începutul acestei săptămâni în Portul Constanţa. „Suntem încântaţi să fim în România. 22 de marinari de la bordul navei “USS Vella Gulf” şi un grup de puşcaşi marini s-au oferit voluntari pentru a veni şi a da o mână de ajutor. Ei vor reface scările de acces, vor vopsi locul de joacă şi vor igieniza şi reface spaţiul verde aferent orfelinatului“, a declarat capelanul de la bordul navei “USS Vella Gulf”, Brandon Hood. „Este o acţiune umanitară binevenită. Le mulţumesc pentru sprijinul pe care îl oferă copiilor noştri, este un lucru foarte important pentru noi!“, a spus Elena Cişmaşu, administratorul orfelinatului.