Organisme modificate genetic în România? Ce credeţi?

03:07:28 / 06 Octombrie 2015

Organisme Modificate Geneteic In Romania

De ce presa nu isi face datoria si anunta din timp termenele limita, de ce nu isi face datoria prin publicarea articolelor informative in ceea ce priveste ce inseamna un organism modificat genetic sau ca prin cultivare indiferent daca este vorba de o cultura mare sau mica in procesul de polenizare se contamineaza si culturile naturale???? De ce nu exista si in Romania oameni puternici care sa tina cu omul de rand, cu neamul romanesc, de ceeee? In momentul de fata suntem marioneta statelor unite si executam toate directivele implementate prin loby'urile facute de catre marile corporatii din SUA, am devenit o colonie experimentala a europei, niste soareci de laborator pentru vaccine, mancare, apa si multe altele, sunt singurul care crede ca a cam venit momentul sa zbieram cat putem de tare ca este timpul sa se faca cum spunem noi, poporul si nu guvernantii care chipurile au fost alesi pentru a ne reprezenta si crea un viitor din ce in ce mai bun? Haideti pana nu este prea tarziu, trebuie sa rejectam virusul infiltrat in neamul nostru romanesc!!!!!!