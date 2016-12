Organismele modificate genetic, totuşi o soluţie?

Asociaţia Profesională a Producătorilor şi Utilizatorilor de Biotehnologii Agricole din România (AgroBiotechRom) susţine că o soluţie de prevenire a unei eventual crize alimentare mondiale ar reprezenta-o folosirea masivă de organisme cultivate genetic (OMG) în agricultură şi în Europa, deşi o mare parte dintre specialişti sunt de părere că acestea reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei. “Rapoarte elaborate la nivel înalt precum recentul Foresight report on The Future of Food and Farming arăta că agricultura va trebui să producă mult mai multă hrană în următorii ani. Fermierii europeni pot contribui şi mai mult în acest efort pentru reducerea instabilităţii alimentare dacă ar avea acces la toate tipurile de agricultură disponibile concurenţilor lor de pe alte meridiane. Ultimele cifre referitoare la cultivarea plantelor transgenice subliniază angajamentul fermierilor din întreaga lume în utilizarea celor mai noi tehnologii pentru a satisface nevoile de hrană ale omenirii, în acelaşi timp reducând emisiile de carbon, economisind apa şi mărindu-şi veniturile”, se arată într-un comunicat al AgroBiotechRom. Reprezentanţii asociaţiei au adăugat că, în conformitate cu ultimul raport al Serviciului Internaţional pentru Achiziţii în domeniul Aplicaţiilor Biotehnologiilor Agricole (ISAAA) din 2010, se înregistrează o creştere a numărului fermierilor care apelează la OMG. Anul trecut, 15,4 milioane fermieri au cultivat mai mult de 148 milioane hectare cu plante modificate genetic în 29 de state, ceea ce reprezintă un spor de 10% comparativ cu anul 2009, când au fost 14 milioane de fermieri şi 134 milioane de hectare, arată datele ISAAA.