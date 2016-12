Organismul omului, un depozit de deşeuri şi toxine!

Medicii spun că mediul ambiant este supraîncărcat de substanţe toxice ca: pesticide, îngrăşăminte, produse petrolifere etc., care pătrund în organism prin aerul inspirat, prin mîncare şi apă. “Chiar şi corpul nostru produce deşeuri metabolice, toxice care trebuiesc eliminate pentru a ne menţine sănătatea şi forţele vitale. Corpul hrănit corect şi sănătos elimină în mod natural aceste toxine prin plămîni, piele, rinichi şi intestinul gros (colon)”, explică şeful Biroului de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Loti Popescu. Din nefericire, cu timpul, ca urmare a bolilor, obiceiurilor alimentare greşite, nesănătoase şi a altor factori, depuraţia organismului încetineşte şi toxinele se acumulează. “Vă sînt cunoscute aceste simptome? Depuneri pe limbă, miros neplăcut din gură, dureri de cap, ameţeli, somnolenţă, apatie, oboseală, scăderea energiei, gînduri sumbre, iritabilitate, tensiune ridicată, digestie proastă, balonări, probleme digestive?”, întreabă medicul, care adaugă că, de exemplu, constipaţia şi depuraţia insuficientă a intestinului provoacă o serie de afecţiuni. “Poate nu ştiaţi, dar trebuie să cunoaşteţi că organismul omului este un depozit de deşeuri şi toxine! Este greu să rămîi sănătos dacă intestinul gros este acoperit cu “zgură”. Aceasta se depune chiar şi la oamenii care nu suferă de constipaţii. Chiar şi medicamentele (hipotensive, antinevralgice, antiinflamatorii etc.) intoxică organismul”, a mai spus medicul. Ea a explicat detaliat acest aspect esenţial pentru sănătatea noastră. Din cauza alimentaţiei greşite, mîncării bogate în amidon, preparate excesiv, cu multe proteine (cartofi prăjiţi, carne, salam, parizer) pe intestinul gros rămîne o peliculă de materii fecale aşa numita “zgură”. Aceste depuneri se pietrifică. Totodată, în intestin au loc procese de putrefacţie şi fermentaţie. “Ambele procese dăunează organismului. Otrăvirea cu toxine intestinale este obstacolul esenţial spre longevitate. S-a dovedit că intestinul “înfundat” este cauza principală a aterosclerozei. Spre 40 de ani, intestinul este pietrificat din cauza fecalelor, se întinde, apasă pe organele adiacente (ficat, vezica biliară etc.)”, a mai declarat dr. Loti Popescu. Chirurgii au constatat că 70% din intestinele operate au depuneri pietrificate cu materii fecale, paraziţi şi mucegai, ca un horn de sobă ce necesită curăţire totală. Colonul este organul cheie al sistemului digestiv în depuraţia organismului, care mai are şi un rol important în absorbţia fluidelor şi a vitaminelor esenţiale. Cînd funcţiile lui se dereglează sau se încetinesc, se reduce nu numai capacitatea lui de a elimina reziduurile, dar se reprimă şi mediul normal de bacterii. “Intoxicarea intestinului gros influenţează multe organe în funcţie de localizarea depunerilor pe colon. Acest fenomen se numeste “dysbiosis” şi, dacă nu se iau măsuri, se dereglează digestia şi apar sau se agreavează multe probleme de sănătate: afecţiuni ale stomacului, afecţiuni tiroidiene sau hepatice, afecţiuni cardiace şi pulmonare, afecţiuni renale, afecţiuni ale vezicii urinare şi ale prostatei”, a mai explicat dr. Loti Popescu. În ediţiile următoare, medicul şef vine cu soluţii de detoxifiere care trebuie aplicate periodic. Va urma