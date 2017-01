Organizația de la Constanța a PLR, „la plămădit”

11:02:43 / 05 August 2014

Tradatori

Liberalii au fost si ramân jagardelele istoriei. După Bratieni care au fost politicieni morali au urmat : -Tataresti care au fost colaboratori cu comuniști,au vândut la Tamadau, au votat in oct 1946 in Parlament Desființarea Partidului Național Taranesc; -1991 au pactizat cu Iliescu in contrarevolutia bolsevica. L-au alungat pe Petre Roman si au instalat un guvern al lui Iliescu din care au făcut parte PNL si ceea ce urma sa se numească "ciuma roșie" FDSN , apoi PDSR si sa ajungă PSD; -colaboratorii Securității Dan Amedeo Lazarescu(tatăl vitreg al lui Tariceanu), Alexandru Paleologu, Constantin Balaceanu Stolnici, Mircea Ionescu Quintus(președinte de onoare al PNL), au fost sau sunt PNListi. -Bogdan Olteanu,nepot al Gizelei Vass,sefa la PCR de origine evreiasca; -Ludovic Orban fiu de general de securitate din Gașca lui Ceaușescu -Dan Motreanu ibidem.