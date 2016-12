Organizațiile PNL și PDL Brașov s-au aliat oficial

Au format o alianță care a fost la putere, au rupt-o cu scandal, s-au împroșcat cu noroi câțiva ani, iar acum, când s-au văzut pe marginea unei prăpastii politice, se pupă din nou „ca-n prima zi”. Cam așa ar putea fi descrisă, pe scurt, relația întortocheată dintre PNL și PDL. După discuții îndelungi legate de o nouă alianță, se pare că, la nivel local, lucrurile încep să se concretizeze. Așa se face că liderii organizațiilor PNL și PDL din Brașov și-au anunțat colaborarea la nivel local. Prin prisma acestei cooperări, cele două partide au desemnat câte o echipă formată din șapte oameni care vor stabili strategia comună aplicată în teritoriu. „Vom vedea care este situaţia la nivel local. Vom identifica problemele cu care ne confruntăm în fiecare localitate şi apoi vom putea face o evaluare clară a situaţiei la nivel local“, a spus liderul PDL Brașov, George Scripcaru. Așa cum era de așteptat, în contextul formării acestei alianțe, au revenit și discuțiile despre unificarea dreptei politice, chiar dacă, la nivel central, o astfel de încercare s-a soldat cu un mare eșec. „S-a dovedit în trecut că împreună putem să batem PSD, cum s-a întâmplat cu Alianţa DA, când am câştigat alegerile în 2004 şi, tot împreună, am câştigat Preşedinţia. Şi în 2014 ne dorim să scoatem un preşedinte şi am convingerea că vom reuşi“, a spus liderul organizației PNL Brașov, Aristotel Căncescu.