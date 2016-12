Organizare perfectă la “Mamaia Idu Juniors Champs”

În ciuda crizei financiare, a 16-a ediţie a celui mai important turneu de tenis din România destinat junioarelor şi juniorilor sub 16 ani, “Mamaia Idu Juniors Champs ETA 2”, competiţie găzduită de arena “Tenis Club Idu” din staţiunea Mamaia, s-a desfăşurat în condiţii excelente. Ajutaţi de vreme, deoarece ploaia a ocolit oraşul de la ţărmul mării în această perioadă, organizatorii au oferit o întrecere la nivelul celor din anii trecuţi, când s-au numărat printre participanţi Horia Tecău, Victor Crivoi, Adrian Ungur, Sorana Cîrstea, Alexandra Dulgheru şi Raluca Olaru. „Cea mai mare bucurie este că am reuşit să organizăm turneul şi în acest an, în aceste vremuri de restrişte. Capitolul economic ne-a creat cele mai multe probleme, mai ales că a trebuit, conform regulamentului, să le oferim jucătorilor de pe tabloul principal de simplu cazare gratuită. În plus, au venit şi jucători străini, cărora le-am oferit practic o săptămână de sejur la Mamaia”, a spus directorul turneului, Marian Sandu. Bucuria organizatorilor a fost dublată şi de interesul pe care Federaţia Română de Tenis şi Direcţia de Sport a Judeţului Constanţa l-au arătat acestei competiţii. „M-am bucurat că şi Ruxandra Dragomir, preşedintele FRT, şi Elena Frîncu, directorul DSJ, au fost alături de club şi au venit la finale. Este un mare lucru pentru sportivi să vadă că este implicare din partea acestor foruri”, a adăugat Marian Sandu, care a analizat şi faptul că ambele probe de simplu, la fete şi la băieţi, au fost câştigate de străini: „Din păcate, noi organizăm turneul în special pentru jucători români, pentru a ne creşte valorile, dar îl câştigă străinii. Poate anul viitor, pentru că, indiferent de partea economică, vom organiza turneul, se vor impune românii”. Până anul viitor, baza sportivă “Tenis Club Idu” din staţiunea Mamaia va găzdui în această vară încă două competiţii importante, a 19-a ediţie a Cupei “Mamaia Idu”, turneu de categoria a III-a pentru categoriile de vârstă 10, 12, 14 şi 16 ani, în perioada 14-24 august, şi a 20-a ediţie a Campionatelor Internaţionale ale României rezervate veteranilor, în perioada 24-29 august.