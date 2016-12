Organizare perfectă pentru Eduard Popescu

Visul constănţeanului Eduard Popescu de a deveni primul român din istorie care a alergat câte un maraton pe fiecare continent este la un pas să se îndeplinească. Atletul amator în vârstă de 55 de ani mai trebuie să bifeze o cursă, în Australia, după ce a alergat deja în America de Nord (SUA, New York, 1992), Asia (China, Marele Zid Chinezesc, 2008), America de Sud (Chile, Santiago de Chile, 2009), Europa (Grecia, Atena, 2010), Africa (Maroc, Casablanca, 2010) şi Antartica (2011). Stabilit în SUA de aproape patru decenii, Eduard Popescu a cheltuit o sumă importantă pentru a putea fi prezent la startul maratoanelor parcurse până acum, dar a avut şi o organizare perfectă în privinţa înscrierii în competiţie, a deplasării în localităţile-gazdă şi cazărilor. Dacă banii au venit în principal din propriul buzunar, partea de logistică a primit un sprijin consistent din partea firmei Icar Tours Constanţa, condusă de Cristi Bărhălescu. „Costul excursiilor a depins de locul de unde am plecat. Astfel, participarea la maratonul de la New York a fost cea mai ieftină, pentru că acolo locuiesc. Pentru Grecia şi Maroc au fost sume modice, însă prezenţa la cursele din China, Chile şi Antartica a fost destul de scumpă. În Chile a trebuit să stau zece zile, astfel că m-a ajuns în jur de 10.000 de dolari. Cam tot atât a costat şi în China, în timp ce expediţia în Antartica mi-a scos din buzunar 12.000 de dolari. Ţinând cont de ceea ce am primit, dar şi de faptul că, pe lângă maraton, am avut parte de o excursie superbă, este preţul corect şi nu regret niciun cent. Ajutorul dat de Icar Tours Constanţa reprezintă un serviciu excelent în privinţa informaţiile despre zboruri, legături şi hoteluri. Domnul Bărhălescu a făcut tot posibilul să-mi ofere informaţii foarte utile, chiar dacă nu am cumpărat bilete întotdeauna de la ei. În cazul în care nu au avut posibilitatea de a-mi ofere produsul necesar, m-au îndreptat către cel mai bun furnizor şi mă refer la raportul dintre preţ şi calitate”, a povestit atletul constănţean, care va cheltui alţi 10.000 de dolari pentru deplasarea în Australia.