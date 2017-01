Organizația de tineret a UNPR se va înscrie în PSD, liderul acesteia declarându-se nemulțumit de fuziunea cu PMP și precizând că va fi urmat și de ceilalți membri ai organizației, inclusiv de consilierii locali, care vor părăsi UNPR chiar cu riscul pierderii mandatului.

Liderul organizației de tineret a UNPR, Cezar Stancu, a făcut anunțul marți, într-o conferință comună de presă cu omologul său social democrat, Gabriel Petrea. ''Tineretul progresist alege să se alăture PSD şi TSD. E un moment delicat şi de viitor în planul politic pe care un tânăr îl alege să-l urmeze (...) Nu am fost de acord poate cu fuziunea pe care UNPR a ales să o facă cu PMP şi tocmai de aceea am decis să de continuăm drumul în PSD. Am avut încă de la început o uşă deschisă la liderii partidului, la domnul preşedinte Dragnea, la domnul secretar general Marian Neacşu, la Gabriel Petrea'', a declarat Stancu.

Printre nemulțumirile liderului organizației de tineret a UNPR se numără locurile puține rezervate tinerilor pe listele de la alegerile locale din luna iunie, dar și faptul că a aflat de fuziunea cu PMP de la televizor, fapt ce i-a cauzat ''o mare supărare''. ''La listele de la locale, foarte puţini din tineri s-au regăsit pe aceste liste. Reprezentativitatea tinerilor pe listele de la locale ne-a dezamăgit (...) Noi am observat că modul de lucru al UNPR în momentul de faţă este anunţul la televizor. Din păcate, şi asta e o mare supărare a noastră, la cât am muncit şi am activat în UNRP, despre fuziunea cu PMP am aflat de la televizor. Am avut o mare supărare când am văzut fuziune cu PMP la televizor'', a precizat el.

La rândul său, Gabriel Petrea, președintele tineretului social-democrat, le-a promis funcții noilor veniți în organizațiile locale.

Ulterior, pe Facebook, UNPR Tineret a precizat că a decis, în urmă consultărilor cu organizaţiile judeţene, că ''drumul tinerilor progresişti trebuie să continue pe partea stânga a eşicherului politic''. ''Astfel, peste jumătate din organizaţiile locale de tineret au hotărât să-l urmeze pe preşedintele Cezar Stancu în echipa TSD'', se arată în postare.